Картина Мунка «Крик» появилась в новой рекламе «Спазмалгона»

Бренд «Спазмалгон» и агентство Arnold предлагают взглянуть на проблему боли глазами экспрессионистов.
Международная фармацевтическая компания Teva совместно с креативным агентством Arnold (часть Havas Creative Group Russia ) подготовила кампанию для обезболивающего препарата «Спазмалгон». В 2020 году бренд решил обратить внимание потребителей на то, что благодаря комбинированному препарату совсем не обязательно отвечать на вопрос: «Это боль или спазм?».
Евгения Самойлова, старший менеджер по препаратам Teva:
Кампания бренда «Спазмалгон» давно требовала обновления. Основная идея рекламного ролика позволит нам выделиться на фоне однотипных рекламных сообщений про головную боль. Новая концепция показала прекрасные результаты на уровне тестирования креативов.
Елена Семагина, директор по работе с клиентами Arnold:
Порой только благодаря искусству можно передать эмоции, которые ощущает человек, и ощущения от боли и спазма — не исключение. Часто в кризисный момент, когда в глазах все расплывается, а дела не ждут, у нас нет ни сил, ни времени, чтобы разбираться в характере и виде боли. Мы просто желаем, как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений и ищем решение: тогда и приходит на помощь «Спазмалгон».
Состав творческой группы:
Teva (клиент)
Евгений Белобородов — директор по маркетингу
Елена Алешина — руководитель направления
Евгения Самойлова — старший менеджер по препаратам
Arnold (часть Havas Creative Group Russia )
Максим Артеменко — креативный директор
Максим Дронов — старший арт-директор
Елена Карпова — копирайтер
Александр Лисицин — стратег
Екатерина Цвирова — руководитель отдела по работе с клиентами
Елена Семагина — директор по работе с клиентами
Ирина Светлакова — директор ТВ-производства
Алексей Злобин — post-production продюсер
Mad Cow Films
Роман Косов — режиссер
Инна Альперович — продюсер
Дарья Черниенко — ассистент продюсера