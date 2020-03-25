Картина Мунка «Крик» появилась в новой рекламе «Спазмалгона»

Елена Семагина, директор по работе с клиентами Arnold:

Порой только благодаря искусству можно передать эмоции, которые ощущает человек, и ощущения от боли и спазма — не исключение. Часто в кризисный момент, когда в глазах все расплывается, а дела не ждут, у нас нет ни сил, ни времени, чтобы разбираться в характере и виде боли. Мы просто желаем, как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений и ищем решение: тогда и приходит на помощь «Спазмалгон».