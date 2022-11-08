Как увеличить количество заказов в 9,6 раз и снизить CPA на 50%

Основные цели

Основной целью нашей кампании было увеличение количества заказов в приложении. Также планировали привлечь новых пользователей по модели CPA используя платформы Hybe (от Hybrid ) и AppsFlyer. Hybe — это полноценная экосистема программатик-рекламы с машинным обучением и автоматической оптимизацией рекламных кампаний. Для улучшения результата команда Mobio также использовала возможности ручной оптимизации по стоимости заказа.

Кампания длится с 9 июля 2022 года по настоящее время.

Настраивали рекламу в три шага. Во-первых, провели оптимизацию площадок, на которых уже запускались рекламные кампании. Протестировали их и отключили те, где CPA (стоимость заказа в данном случае) по окончании недели был выше целевых значений на 50−100%.

Во-вторых, обратились в поддержку Hybe и узнали о возможности подключения дополнительных инструментов, которые находились на этапе бета-тестирования. Нам подключили новую функцию управления ставками по SSP внутри кампании, что помогло быстрее и более качественно её оптимизировать.

И в третьих, раз в месяц обновляли аудитории для ретаргетинга, чтобы исключить возможность ее «выгорания». Аудитории собирали через сервиз Getloyal. Благодаря тщательной работе с ЦА и тестированию гипотез, нам удалось масштабировать кампании и при этом уменьшить CPA.

Аудитории с лучшими показателями и лучшие креативы

Протестировав гипотезы, мы выяснили, что лучший результат при ретаргетинге показали следующие группы:

пользователи, которые скачали приложение, но не сделали заказ в течение недели;

пользователи, которые скачали приложение, совершили заказ, но не сделали повторный в течение 45 дней;

пользователи, которые добавили товар в корзину, но не сделали заказ в течение 14 дней.

За все время проведения рекламных кампаний мы использовали девять статичных и 34 видео-баннера. Видео-креативы показали себя лучше статики — их CPA оказался ниже на 300%.

Результаты

За июнь-июль нам удалось увеличить количество покупок в 9,6 раз, при этом CPA уменьшилось на 58%. В августе покупок стало еще в 3,3 раза больше, и CPA снизился на 50% по сравнению с июлем. Дальше — больше: мы продолжаем работать над кампанией и наращивать динамику.

Владимир Худяков, генеральный директор Hybe: Кампании для ресторанов и кафе обычно сильно отличаются от остальных: нужно уделять большое значение ГЕО, настройкам аудитории и, конечно, креативам, которые должны отражать продукт и стиль бренда. При сотрудничестве с Hybe каждый клиент может вести кампанию на платформе сам или же довериться нашим профессионалам: они будут отслеживать результаты и сделают все, чтобы довести кампанию до желаемой цели. В этом случае мы уменьшили CPA на 50%. Это отличный результат, но не удивительный, ведь к нему привело сотрудничество двух экспертных команд — Mobio и Hybe.

Эксперты Hybe привели четыре совета, на что обратить внимание при запуске кампании в сфере ресторанного бизнеса:

Аудитория. В первую очередь стоит настроить кампанию на тех, кто уже делал заказ или скачал приложение — то есть на аудиторию, которая знакома с брендом и совершила целевое действие.

В первую очередь стоит настроить кампанию на тех, кто уже делал заказ или скачал приложение — то есть на аудиторию, которая знакома с брендом и совершила целевое действие. Креативы. В баннерах используйте четкое предложение: указывайте, какие идут акции, оставляйте промокоды.

В баннерах используйте четкое предложение: указывайте, какие идут акции, оставляйте промокоды. Бюджет. Внимательно следите за расходами кампаний и отключайте каналы с высоким CPA (кстати, в Hybe это можно делать автоматически) — средства лучше распределить на более дешевые, но прибыльные каналы.

Внимательно следите за расходами кампаний и отключайте каналы с высоким CPA (кстати, в Hybe это можно делать автоматически) — средства лучше распределить на более дешевые, но прибыльные каналы. Продукт. Если вы анонсируете новые позиции в меню, обязательно тестируйте креативы с их изображением и надписью «новинка».

Максим Бродеско, перформанс-менеджер MobioMobio: Видео креативы являются основой для успешного запуска. Видео форматы отработали лучше статических баннеров на данной платформе с данной вертикалью. Поэтому если вы хотите использовать оба варианта креативов, то мы рекомендуем отделять кампании по типу креативов, для упрощения просмотра статистики и более гибкой оптимизации. Сотрудничество с Hybe наглядно показало эффективность связки агентство-программатик платформа. Благодаря широкому функционалу площадки и экспертности команд мы получили высокие результаты.