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18+
08.11.2022 в 16:50

Как увеличить количество заказов в 9,6 раз и снизить CPA на 50%

Команды Mobio и Hybe о тонкостях настройки рекламных кампаний для ресторанного бизнеса

Основные цели

Основной целью нашей кампании было увеличение количества заказов в приложении. Также планировали привлечь новых пользователей по модели CPA используя платформы Hybe (от Hybrid ) и AppsFlyer. Hybe — это полноценная экосистема программатик-рекламы с машинным обучением и автоматической оптимизацией рекламных кампаний. Для улучшения результата команда Mobio также использовала возможности ручной оптимизации по стоимости заказа.

Кампания длится с 9 июля 2022 года по настоящее время.

Настраивали рекламу в три шага. Во-первых, провели оптимизацию площадок, на которых уже запускались рекламные кампании. Протестировали их и отключили те, где CPA (стоимость заказа в данном случае) по окончании недели был выше целевых значений на 50−100%.

Во-вторых, обратились в поддержку Hybe и узнали о возможности подключения дополнительных инструментов, которые находились на этапе бета-тестирования. Нам подключили новую функцию управления ставками по SSP внутри кампании, что помогло быстрее и более качественно её оптимизировать.

И в третьих, раз в месяц обновляли аудитории для ретаргетинга, чтобы исключить возможность ее «выгорания». Аудитории собирали через сервиз Getloyal. Благодаря тщательной работе с ЦА и тестированию гипотез, нам удалось масштабировать кампании и при этом уменьшить CPA.

Аудитории с лучшими показателями и лучшие креативы

Протестировав гипотезы, мы выяснили, что лучший результат при ретаргетинге показали следующие группы:

  • пользователи, которые скачали приложение, но не сделали заказ в течение недели;
  • пользователи, которые скачали приложение, совершили заказ, но не сделали повторный в течение 45 дней;
  • пользователи, которые добавили товар в корзину, но не сделали заказ в течение 14 дней.

За все время проведения рекламных кампаний мы использовали девять статичных и 34 видео-баннера. Видео-креативы показали себя лучше статики — их CPA оказался ниже на 300%.

Результаты

За июнь-июль нам удалось увеличить количество покупок в 9,6 раз, при этом CPA уменьшилось на 58%. В августе покупок стало еще в 3,3 раза больше, и CPA снизился на 50% по сравнению с июлем. Дальше — больше: мы продолжаем работать над кампанией и наращивать динамику.

Владимир Худяков, генеральный директор Hybe:

Кампании для ресторанов и кафе обычно сильно отличаются от остальных: нужно уделять большое значение ГЕО, настройкам аудитории и, конечно, креативам, которые должны отражать продукт и стиль бренда. При сотрудничестве с Hybe каждый клиент может вести кампанию на платформе сам или же довериться нашим профессионалам: они будут отслеживать результаты и сделают все, чтобы довести кампанию до желаемой цели. В этом случае мы уменьшили CPA на 50%. Это отличный результат, но не удивительный, ведь к нему привело сотрудничество двух экспертных команд — Mobio и Hybe.

Эксперты Hybe привели четыре совета, на что обратить внимание при запуске кампании в сфере ресторанного бизнеса:

  • Аудитория. В первую очередь стоит настроить кампанию на тех, кто уже делал заказ или скачал приложение — то есть на аудиторию, которая знакома с брендом и совершила целевое действие.
  • Креативы. В баннерах используйте четкое предложение: указывайте, какие идут акции, оставляйте промокоды.
  • Бюджет. Внимательно следите за расходами кампаний и отключайте каналы с высоким CPA (кстати, в Hybe это можно делать автоматически) — средства лучше распределить на более дешевые, но прибыльные каналы.
  • Продукт. Если вы анонсируете новые позиции в меню, обязательно тестируйте креативы с их изображением и надписью «новинка».

Максим Бродеско, перформанс-менеджер MobioMobio:

Видео креативы являются основой для успешного запуска. Видео форматы отработали лучше статических баннеров на данной платформе с данной вертикалью. Поэтому если вы хотите использовать оба варианта креативов, то мы рекомендуем отделять кампании по типу креативов, для упрощения просмотра статистики и более гибкой оптимизации. Сотрудничество с Hybe наглядно показало эффективность связки агентство-программатик платформа. Благодаря широкому функционалу площадки и экспертности команд мы получили высокие результаты.

Владислав Бурый, диджитал-медиа менеджер «Додо Пицца»:

В 2022 году рынок рекламы столкнулся с дефицитом инвентаря за счет ограничений крупных площадок. При этом ретаргетинг основан на проработке аудиторных сегментов. Значит необходимо корректно передавать сегменты рекламным площадкам и эффективно с ними работать. Пытаясь выполнять такие условия при поиске новых площадок взамен ушедшим, мы часто сталкивались с ограничениями, ввиду которых было невозможно запускать эффективный ретаргетинг. Но в июне мы запустили тест на Hybe с помощью команды Mobio и достаточно быстро вышли на показатели в рамках KPI и продолжили масштабировать рекламные кампании на платформе.

Mobio Hybrid Hybe
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