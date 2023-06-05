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18+
05.06.2023 в 17:38

В Москве начала вещание радиостанция «Калина Красная»

В эфире — авторские песни, классика русского рока и музыка из советского кино

В Москве начала вещание радиостанция «Калина Красная» (входит в «Европейскую медиагруппу») на частоте 89.5 FM, сообщили Sostav в компании. В эфире новой радиостанции можно услышать авторской песни, шлягеры прошлых лет, песни известных бардов, классику русского рока и мелодии из культовых советских кинолент.

По мнению генерального директора «Европейской медиагруппы» Романа Емельянова, сегодня запуск «Калины Красной» — неординарное событие, поскольку отечественная медиаиндустрия проживает не лучшие времена.

«Мы не боимся экспериментов, смело открываем новые направления развития и предлагаем своей аудитории авторскую песню во всём её многообразии. Ведь именно она звучит во дворах и на «Грушинском фестивале», на привале в лесу и встрече верных друзей», — отметил он.

Помимо Москвы, «Калина» уже звучит в 12 городах России: Белгород (87.6 FM), Брянск (99.1 FM), Владимир (106.9 FM), Вологда (103.7 FM), Ижевск (95.4), Липецк (105.1 FM), Мурманск (88.7 FM), Нижний Тагил (103.6 FM), Орёл (98.5 FM), Рязань (106.7 FM), Ставрополь (102.6 FM) и Тольятти (107.4 FM).

Ранее стало известно о продаже радиостанции «Megapolis FM», которая вещала в московском FM-диапазоне на 89.5 MHz. Информацию подтверждают изменения в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В мае 2023 года владельцем 100% активов ООО «Интер-Радио-Групп» (держатель действующей лицензии на вещание «Megapolis FM») стало ООО «Европейская медиагруппа».

Также изменился учредитель радиостанции «Калина Красная». Ранее им было ООО «Компания Новое радио», теперь же — ООО «Интер-Радио-Груп».

Радио «Калина Красная»
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