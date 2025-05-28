Каких коммуникаторов не хватает PR-индустрии

21 мая на международном форуме АКОС «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты» состоялась презентация исследования «Кадры в сфере PR: Ожидания vs Реальность». АКОС, hh.ru и PR News всесторонне изучили данные резюме и вакансий по специальности «PR-менеджер», размещенные на ресурсе hh.ru в 2024 году. В анализе учитывались пол, возраст, образование, география, график и занятость, профессиональные навыки, зарплатные предложения и ожидания и другие характеристики. Подробностями исследования команда АКОС поделилась с Sostav.

Согласно исследованию, внутри PR индустрии сохраняется умеренная конкуренция среди кандидатов: в среднем на одну опубликованную вакансию приходится 5,5 резюме — это считается нормой, комфортным соотношением как для работодателей, так и для соискателей. Около 60% всех карьерных предложений и соискателей сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, 78% специалистов имеют законченное высшее образование, зарплатные ожидания в регионах растут, а работодатели и специалисты все еще не слышат требований друг друга.

Сколько стоит опыт?

Медианные зарплатные ожидания столичных коммуникаторов совпадают с предложениями работодателей, а вот ожидания в регионах несколько завышены — в среднем 68,4 тыс. руб. против 65,8 тыс. руб. Очевидный разрыв наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (73 тыс. руб. в резюме против 62 тыс. руб. в вакансиях), за ним следуют Центральный федеральный округ без учета Москвы (69 тыс. руб. против 60 тыс. руб.) и Северо-Западный федеральный округ без Санкт-Петербурга (59 тыс. руб. против 50 тыс. руб.), которые формируют требования с оглядкой на столицы.

Самый высокий рост зарплатных притязаний наблюдается у специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет. При этом работодатели все больше демонстрируют лояльность и готовность сотрудничать с новичками: 12% всех вакансий ориентированы на людей без трудового стажа в PR, а 57% — на специалистов с опытом от года до трех лет. В то же время рынок резюме можно назвать зрелым и сформированным: 44% всех соискателей обладают более чем 6-ти летним опытом в профессии.

Больше всего шансов у пиарщиков найти работу в таких отраслях, как: «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (14% от общего числа вакансий), «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» (11%) и «Розничная торговля» (8% соответственно). А по размерам заработной платы PR-специалистов лидируют отрасли: «Управление многопрофильными активами» (в среднем 102,5 тыс. руб.), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (100 тыс. руб.) и финансовый сектор (99,7 тыс. руб.).

Совпадают ли ожидания?

Работодатели сегодня не торопятся подстраиваться под кандидатов и продолжают настойчиво предлагать полноценный рабочий день и полную занятость, в то время как у соискателей наблюдается четкая тенденция к поиску адаптивных форматов: гибкий график (45%), удаленная и гибридная работа (21% всех резюме). И только 11% вакансий предполагают удаленку, 3% — частичную занятость и лишь 1% — проектную работу.

Говоря о компетенциях и навыках, важно подчеркнуть разрыв между ожиданиями бизнеса и фактическими навыками в резюме. У работодателей увеличивается запрос на специалистов с комплексным подходом к коммуникациям. Востребованный пиарщик должен закрывать спектр задач по разработке и реализации PR-стратегии, работе со СМИ и другие. В то время как кандидаты стараются стать «универсальными солдатами», часто делая акцент на SMM и дизайне, тем самым размывая суть профессии и подменяя других специалистов.

Что в результате?

Рынок кадров PR-индустрии развивается и сталкивается с «болезнями роста». У бизнеса формируется четкий запрос на «коммуникаторов 360» — ловких жонглеров, способных адаптироваться к переменам и качественно решать базовые PR-задачи. Работодатели готовы обучать и подращивать специалистов под себя, но в то же время они рассчитывают на полную включенность соискателей и не верят в гибридные форматы. Кандидаты, в свою очередь, часто делают ставку на выигрышные компетенции и навыки. Всем участникам процесса предстоит найти компромисс или пройти через новую трансформацию.