Как в ART4YOU создавались награды для форума «Армия – 2018»

Международный военно-технический форум «Армия — 2018», прошедший в конце августа в подмосковном парке «Патриот» в этом году побил сразу несколько рекордов. Его посетило более 1 миллиона человек, — абсолютный рекорд за четыре года. Контрактов было заключено на сумму свыше 130 млрд рублей — это тоже рекорд. Впервые в работе «Армии», приняли участие представители 118 иностранных государств. От крохотных, — таких как Андорра, — до признанных производителей оружия — ФРГ, Великобритания.

Крупнейшие экспозиции представили КНР, Турция и Пакистан. Группа компаний ART4YOU тоже оказалась среди рекордсменов. Министерство обороны РФ заказало у известного российского производителя эксклюзивных сувениров, призов и подарков рекордный комплект наград для лауреатов форума.

Практически без замечаний

Работа на созданием обширной коллекции наград была завершена в мастерских художественно-производственной студии за несколько дней до начала форума. В течение нескольких месяцев над ней трудился практически весь коллектив студии: дизайнеры, технологи, мастера. Благодаря совместной работе с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ коллекция получилась под стать всему Форуму: красивой, инновационной и запоминающейся.

По словам арт-директора студии, члена Союза дизайнеров России, Андрея Кокеева, инициатива создания наград для форума непосредственно российским производителем шла от Министерства обороны. «Дизайнеры студии разработали большую линейку призов, потом на основе этого дизайна сделаны пилоты изделий, которые были приняты заказчиком с минимальными замечаниями. — рассказывает Кокеев. — При создании наград использовались интересные инновационные материалы и технологические решения: цветные металлы, черная сталь, полированная латунь, порошковые покрытия, химическая гравировка».

От «Сосны-Р» до экзоскелета

А теперь о самом форуме. В этом году Министерство обороны было максимально открыто и впервые продемонстрировало 36 новых образцов вооружения и военной техники, которые никогда не выставлялись на всеобщее обозрение. Многое из того, что было показано в эти дни в парке «Патиот» было названо специалистами, в том числе зарубежными, «прорывными образцами», способными изменить облик армии будущего.

Минобороны РФ заключило с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса 32 государственных контракта. По словам заместителя главы военного ведомства Алексея Криворучко, подписание этих документов стало важным этапом в реализации государственной программы вооружений. «Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники, и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения, военной и спецтехники», — заявил он в СМИ.

Из супер-новинок форума стоит отметить тяжелую боевую машину пехоты Т-15, созданную на базе шасси «Армата», которая по ряду качеств может поспорить в боевой

эффективности с одноименным танком. На форуме также состоялась премьера нового ракетно-зенитного комплекса «Сосна-Р» и впервые был показан экзоскелет, который создан в рамках расширения возможностей боевой экипировки российских военнослужащих «Ратник». На выставке всех гостей впечатлил солдат, который при помощи такого экзоскелета в течение всего дня демонстрационно носил за спиной рюкзак весом 20 кг без какой бы то ни было видимой усталости.

На полигоне Алабино каждый день, а иногда и ночью, разворачивались настоящие боевые действия. Огонь вели танки, самоходные артустановки, системы залпового огня, с воздуха их поддерживали боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.

Гран-при форума получил холдинг «Вертолеты России»

Естественно, подобное мероприятие не могло не обойтись без многочисленных церемоний награждений. Они вручались в самых разных номинациях: «За лучшее мероприятие научно-деловой программы Форума», «За лучшую инновационную разработку, представленную на Форуме», «За лучший инновационный проект, представленный на Форуме», «За лучшее мероприятие культурно-художественной программы Форума», «За лучший демонстрационный показ техники», «За вклад в подготовку и организацию Форума» и многих других.

По итогам Форума первое место в номинации «Лучший демонстрационный показ» заняло НПО «Высокоточные комплексы», а лучшей экспозицией на форуме был признан стенд Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Награду за лучший инновационный продукт получил концерн «Калашников», а лучшая инновационная разработка форума оказалась у предприятия «Радар ммс». В рамках Инновационного клуба форума первое место в номинации «Лучший инновационный проект» получила Военно-воздушная академия.

Гран-при форума «Армия-2018» получил холдинг «Вертолеты России». Награды также получили и компании из Китая, Пакистана и Индии.

Члены команды:

ART4YOU

Генеральный директор: Павел Нестеров

Арт-директор: Андрей Кокеев

Аккаунт-менеджер: Светлана Гладилина

Дизайнеры: Татьяна Морозова, Влад Белорыбкин, Иван Никифоров, Анастасия Бельмесова, Мария Кравченко, Тамара Тебякина,

Зав. Производством: Максим Савельев

Мастера: Сергей Лукашин, Эдуард Филиппов, Алан Ашба, Василий Оревчук, Вадим Черноиванов, Александр Лошаков, Денис Бирюков, Олег Тебякин, Ион Шолтоян и др.