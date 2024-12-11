Как усилить бренд в 2025 году? Решение от «Трансмедиа» — реклама на диджитал-экранах

С каждым новым годом перед брендами открываются уникальные возможности для роста. Новый год — это не только время для свежих идей, но и для их быстрого воплощения. Рекламные кампании на диджитал-экранах в городском транспорте, реализуемые агентством «Трансмедиа», уже доказали свою эффективность, предоставляя многим брендам уникальный инструмент для взаимодействия с аудиторией. Об этом Sostav рассказали представители оператора.

Почему стоит обратить внимание на рекламу в транспорте

В 2025 году, когда борьба за внимание потребителей достигает своего пика, транзитная реклама становится одним из самых запоминающихся форматов. Исследования показывают, что уровень узнаваемости бренда с помощью рекламы в транспорте составляет 67%. Это значительно выше, чем у Indoor рекламы (55%) и OHH рекламы (42%).

Главные преимущества рекламы на диджитал-экранах в транспорте

Большой охват

«Трансмедиа» предоставляет более 20 тыс. экранов по всей России;

Аудитория свыше 197 миллионов пассажиров ежемесячно;

Возможность реализации как локальных, так и масштабных кампаний.

Запоминаемость благодаря длительному контакту

Среднее время контакта пассажиров с рекламой — 20 минут;

20+ тематических рубрик в эфире обеспечивают высокую вовлеченность аудитории.

Гибкость и оперативность

Замена креативов на всех экранах занимает всего 30 минут;

Полный запуск кампании с нуля — 1 час;

Возможность трансляции нескольких роликов в рамках одной кампании.

Таргетинг по местоположению

С «Трансмедиа» можете адаптировать рекламу для конкретных городов, районов и маршрутов, что особенно важно для локального бизнеса.

Контроль и прозрачность

Современные технологии обеспечивают онлайн-мониторинг выполнения кампании, что позволяет контролировать эффективность и вносить коррективы в нужное время.

Что это значит для вашего бренда?

Реклама на диджитал-экранах — это возможность:

укрепить узнаваемость бренда;

быстро адаптироваться к изменениям;

достичь своих клиентов там, где они находятся ежедневно;

максимизировать отдачу от рекламного бюджета.

Начните 2025 год с прорывных результатов

Рекламные кампании в транспорте сочетают в себе охват, вовлеченность и оперативность. В Новом году этот инструмент поможет вашему бренду выделиться, запомниться аудитории и укрепить свои позиции на рынке. Воспользуйтесь РК в полной мере, в «Трансмедиа» готовы помочь реализовать их!