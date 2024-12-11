Как усилить бренд в 2025 году? Решение от «Трансмедиа» — реклама на диджитал-экранах

С каждым новым годом перед брендами открываются уникальные возможности для роста. Новый год — это не только время для свежих идей, но и для их быстрого воплощения. Рекламные кампании на диджитал-экранах в городском транспорте, реализуемые агентством «Трансмедиа», уже доказали свою эффективность, предоставляя многим брендам уникальный инструмент для взаимодействия с аудиторией. Об этом Sostav рассказали представители оператора.
Почему стоит обратить внимание на рекламу в транспорте
В 2025 году, когда борьба за внимание потребителей достигает своего пика, транзитная реклама становится одним из самых запоминающихся форматов. Исследования показывают, что уровень узнаваемости бренда с помощью рекламы в транспорте составляет 67%. Это значительно выше, чем у Indoor рекламы (55%) и OHH рекламы (42%).
Главные преимущества рекламы на диджитал-экранах в транспорте
Большой охват
- «Трансмедиа» предоставляет более 20 тыс. экранов по всей России;
- Аудитория свыше 197 миллионов пассажиров ежемесячно;
- Возможность реализации как локальных, так и масштабных кампаний.
Запоминаемость благодаря длительному контакту
- Среднее время контакта пассажиров с рекламой — 20 минут;
- 20+ тематических рубрик в эфире обеспечивают высокую вовлеченность аудитории.
Гибкость и оперативность
- Замена креативов на всех экранах занимает всего 30 минут;
- Полный запуск кампании с нуля — 1 час;
- Возможность трансляции нескольких роликов в рамках одной кампании.
Таргетинг по местоположению
- С «Трансмедиа» можете адаптировать рекламу для конкретных городов, районов и маршрутов, что особенно важно для локального бизнеса.
Контроль и прозрачность
- Современные технологии обеспечивают онлайн-мониторинг выполнения кампании, что позволяет контролировать эффективность и вносить коррективы в нужное время.
Что это значит для вашего бренда?
Реклама на диджитал-экранах — это возможность:
- укрепить узнаваемость бренда;
- быстро адаптироваться к изменениям;
- достичь своих клиентов там, где они находятся ежедневно;
- максимизировать отдачу от рекламного бюджета.
Начните 2025 год с прорывных результатов
Рекламные кампании в транспорте сочетают в себе охват, вовлеченность и оперативность. В Новом году этот инструмент поможет вашему бренду выделиться, запомниться аудитории и укрепить свои позиции на рынке. Воспользуйтесь РК в полной мере, в «Трансмедиа» готовы помочь реализовать их!