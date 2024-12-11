Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.12.2024 в 15:15

Как усилить бренд в 2025 году? Решение от «Трансмедиа» — реклама на диджитал-экранах

В компании рассказали о преимуществах рекламы в транспорте

Реклама
ТРАНСМЕДИА ООО | tmmsk.ru
erid:LjN8K7RQx

С каждым новым годом перед брендами открываются уникальные возможности для роста. Новый год — это не только время для свежих идей, но и для их быстрого воплощения. Рекламные кампании на диджитал-экранах в городском транспорте, реализуемые агентством «Трансмедиа», уже доказали свою эффективность, предоставляя многим брендам уникальный инструмент для взаимодействия с аудиторией. Об этом Sostav рассказали представители оператора.

Почему стоит обратить внимание на рекламу в транспорте

В 2025 году, когда борьба за внимание потребителей достигает своего пика, транзитная реклама становится одним из самых запоминающихся форматов. Исследования показывают, что уровень узнаваемости бренда с помощью рекламы в транспорте составляет 67%. Это значительно выше, чем у Indoor рекламы (55%) и OHH рекламы (42%).

Главные преимущества рекламы на диджитал-экранах в транспорте

Большой охват

  • «Трансмедиа» предоставляет более 20 тыс. экранов по всей России;
  • Аудитория свыше 197 миллионов пассажиров ежемесячно;
  • Возможность реализации как локальных, так и масштабных кампаний.

Запоминаемость благодаря длительному контакту

  • Среднее время контакта пассажиров с рекламой — 20 минут;
  • 20+ тематических рубрик в эфире обеспечивают высокую вовлеченность аудитории.

Гибкость и оперативность

  • Замена креативов на всех экранах занимает всего 30 минут;
  • Полный запуск кампании с нуля — 1 час;
  • Возможность трансляции нескольких роликов в рамках одной кампании.

Таргетинг по местоположению

  • С «Трансмедиа» можете адаптировать рекламу для конкретных городов, районов и маршрутов, что особенно важно для локального бизнеса.

Контроль и прозрачность

  • Современные технологии обеспечивают онлайн-мониторинг выполнения кампании, что позволяет контролировать эффективность и вносить коррективы в нужное время.

Что это значит для вашего бренда?

Реклама на диджитал-экранах — это возможность:

  • укрепить узнаваемость бренда;
  • быстро адаптироваться к изменениям;
  • достичь своих клиентов там, где они находятся ежедневно;
  • максимизировать отдачу от рекламного бюджета.

Начните 2025 год с прорывных результатов

Рекламные кампании в транспорте сочетают в себе охват, вовлеченность и оперативность. В Новом году этот инструмент поможет вашему бренду выделиться, запомниться аудитории и укрепить свои позиции на рынке. Воспользуйтесь РК в полной мере, в «Трансмедиа» готовы помочь реализовать их!

Трансмедиа
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.