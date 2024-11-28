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28.11.2024 в 16:00

Как управлять рекламой товаров на Wildberries с помощью AI сервиса Salist

Для чего нужны расширенные настройки и как их использовать для продвижения товаров

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АДВЕРТУР ООО | ark.salist.ru
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AI cервис Salist для роста продаж товаров на Wildberries расширил функционал — теперь можно настраивать рекламу для продвижения товаров в топ выдачи маркетплейса под нужные селлерам ключевые запросы.

Для чего нужны расширенные настройки

Расширенные настройки могут пригодиться в нескольких случаях. Одна из ситуаций — если продавец хочет продвигать свой товар по запросам конкурентов. Например, вы продаете на Wildberries кроссовки. В автоматическом режиме сервис определяет, что этот товар необходимо продвигать в кластерах «Кроссовки», «Кроссовки мужские», «Кроссовки для бега», «Кроссовки черные» и других похожих. При этом вы хотите привлечь ту часть аудитории, которая заинтересована именно обувью конкретных брендов вроде Nike. Тогда вы можете использовать расширенные настройки, чтобы запустить продвижение также в кластерах «Nike» и «Найк».

Кроме того, расширенные настройки могут быть полезны, если селлер решает глобально скорректировать стратегию продвижения. Продолжая предыдущий пример: изучив статистику продаж и ситуацию на рынке, вы узнаете о сезонном всплеске интереса к товарам для здорового образа жизни и хотите попробовать реализовать продукцию на волне этого тренда. С помощью расширенных настроек вы можете запустить продвижение своих кроссовок в кластерах «Здоровый образ жизни», «Красота и здоровье» и «Фитнес».

Как использовать расширенные настройки для продвижения товаров

  • В настройках сервиса Salist перейдите на вкладку «Расширенные настройки».
  • Автоматизированная SEO-оптимизация по умолчанию включена для всех ваших товаров. Если для каких-либо товаров оптимизация не требуется — ее можно отключить, кликнув на соответствующую галочку.
  • Если же вы хотите продвигать товар, но по определенным ключевикам, добавьте нужные слова в «Список белых фраз» — сервис начнет показывать рекламу товара по всем кластерам, которые соответствуют ключевым словам из списка.

Список доступных ключевых фраз можно узнать в соответствующем разделе личного кабинета Wildberries. Также можно воспользоваться сервисом аналитики и напрямую посмотреть, по каким ключевикам отображаются товары конкурентов.

Salist в автоматическом режиме запустит рекламную кампанию ваших товаров, продвинет их в выдаче маркетплейса и даст полезные рекомендации, которые помогут проработать товарные карточки, оптимизировать цены и логистику. Начните наращивать продажи с минимальными затратами времени и усилий, сосредоточившись не на рутине, а на развитии бизнеса!

Salist
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