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18+
01.09.2021 в 10:47

Как ТНТ зашел на Twitch и что из этого вышло: кейс ТНТ и Ultimate Digital

Цифры, эмоции, комментарии и будущее проекта «Стань стримером ТНТ»

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Команда проекта «Стань стримером ТНТ», первого talent-show в прямом эфире, рассказала Sostav обо всех этапах и сложностях реализации и подвела его итоги. Информацией поделились account-менеджер Ultimate Digital Алексей Кулаков и директор digital-департамента ТНТ Денис Суладзе.

Зачем ТНТ Twitch?

Целью проекта была донести до новой аудитории, что «телек» может быть актуальным и крутым. А задачи включали:

  • создание уникального формата, не связанного с эфирной активностью канала;
  • поиск стримера, который разделяет ценности ТНТ и сможет представлять его на Twitch.

Спойлер: с учетом того, что у шоу два победителя — расчетная эффективность по этой задаче — плюс-минус 200%.

Денис Суладзе, директор digital-департамента ТНТ:

ТНТ всегда ищет возможности для расширения своей аудитории и использует все инструменты для контакта с ней. Выход на Twitch в силу внутренних правил платформы и относительно высокого порога вхождения по сравнению с другими социальными сетями стал для команды маркетинга ТНТ интересным и захватывающим челленджем.

От совета до действия — один шаг

Изначально агентство Ultimate Digital выступало в роли консультанта, но быстро переросло в полноценного партнера.

Подготовка была интересной и волнительной одновременно, потому что проект «Стань стримером ТНТ» — первое talent-show полностью в прямом эфире. Аналогичные проекты, такие как «Танцы», «Камеди Батл» и др., могли исключать огрехи, отсутствие динамики и накала путем монтажа. Здесь же все решения, действия и обсуждения проходили под объективами камер и взглядами тысяч зрителей.

Также было не до конца понятно, как отнесется комьюнити Twitch к «телевизору», от которого они вроде как ушли. Но с этим возражением команда справилась достаточно быстро.

Кто не рискует, тот не стримит на Twitch

Прямой эфир — это всегда риск, а «идеальный технический прогон» не равно «идеальный прямой эфир». Проект был связан с репутационными рисками. Сложностей добавили и правила Twitch: множество запрещенных тем, стоп-слова, употребление которых может привести к бану канала.

В рамках сольных стримов участники обрели полную свободу действий: 1,5 ч стриминга на канале tnt_online. На этапе отбора кандидаты оценивались по видеовизиткам продолжительностью две минуты, и жюри было сложно понять, насколько хорошо участник сможет удерживать интерес чата на протяжении более долгого хронометража (2−3 часа).

Кроме того, участникам предлагали форматы трансляции, возможные игры и механики. Важно было соблюсти баланс интересов: разнообразить для зрителей стримы по контенту и исключить явное преимущество того или иного стримера, полученное за счет формата.

Два победителя — хорошо ли это для формата?

Вика и Женя — это универсальные и креативные стримеры, которые на протяжении всех этапов проекта доказывали эти качества как зрителям, так и ТНТ. К каждой трансляции оба победителя выполняли невероятную работу, показывали и контентом, и своим отношением, что именно они достойны победы.

Хорошо ли для проекта, что победителей двое? Конечно, ведь они абсолютно разные. Это позволит каналу быть более гибким в выборе активностей, проводить совместные стримы без привлечения людей извне, поддерживать регулярность трансляций, даже в случае отсутствия одного из стримеров.

Проект в цифрах

Что получил телеканал ТНТ от этого проекта?

  • Суммарный охват шоу превысил 10 млн.
  • Число фолловеров до проекта составляло 851 человек, после — 52719.
  • Средняя аудитория онлайн увеличилась с 6 зрителей до 7331.

Но не только ТНТ оказался в выигрыше: стримеры тоже заметно выросли в статистике и обрели место в медийном пространстве.

Денис Суладзе, директор digital-департамента ТНТ:

Стримеры-победители уже проводят регулярные трансляции на tnt_online каждый вторник-четверг и субботу. В прямом эфире при участии зрителей они придумали новое AFK-Show, на котором будут проводить мастер-классы с известными российскими инфлюенсерами. Например, 12 августа на эфире были YouTube-блогеры Старый и Столяров. Ну и конечно, почувствовав зрительскмий интерес, ТНТ не намерен останавливаться и уже готовит новые крупные и эксклюзивные проекты для Twitch, анонсировать и вести которые будут стримеры ТНТ.

Анонсы и трансляции можно увидеть на страницах проекта в сети «ВКонтакте» и Twitch.

ТНТ Twitch Ultimate Digital
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