Как тебе такое, Дональд Трамп?

Последние несколько часов пользователи интернета, затаив дыхание, наблюдают за тем, как американский предприниматель Илон Маск использует свою собственную социальную сеть X, чтобы высмеивать президента США Дональда Трампа, а Трамп отвечает ему на это в Truth Social.

Ссора двух влиятельнейших людей в США произошла спустя несколько дней после того, как Маск ушел из американской администрации и неоднократно пренебрежительно отозвался о законопроектах Трампа. Маск назвал документ о сокращении госрасходов «отвратительной мерзостью», заявив, что он значительно увеличит дефицит федерального бюджета, тем самым обременит граждан Америки.

После этого отношения Трампа и Маска испортились. Трамп заявил, что Маск плохо руководил своим ведомством (DOGE) и вообще сошел с ума. Президент угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.

Не сдержавшись, Маск рискнул пойти на крайние меры и заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Трамп заявил, что его не беспокоят нападки со стороны Маска.

Конфликт с Трампом обошелся Маску в $34 млрд за один день, пишет Bloomberg. А New York Post разместила на своей обложке фото Трампа и Маска в разбитом сердце с подписью I hate my X.

Реакция пользователей на публичный конфликт Трампа и Маска также оказалась незамедлительной. Всего за несколько часов интернет заполнился мемами.

Ювелирный магазин «585 золотой» предложил покупателям занять чью-либо сторону.

Не осталось в стороне и российское правительство. Дмитрий Медведев отметил, что в России уже готовы предоставить убежище миллиардеру. Более того, «содействовать заключению мирного соглашения», но взамен хочется получить акции Starlink.