Дмитрий Трепольский, PRonline: как создать PR-стратегию в 2024 году

В сегодняшней высококонкурентной деловой среде связи с общественностью стали важным компонентом маркетинговой стратегии. PR-кампания может помочь повысить узнаваемость бренда, установить доверие и контакт с целевой аудиторией, однако её создание требует тщательного планирования, проведения и оценки. Об основных шагах и техниках для создания PR-стратегии Sostav рассказал директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский.

Шесть шагов для запуска PR-кампании

1. Определите свои цели

Первый шаг в создании успешной PR-кампании — определение целей. Чего вы хотите достичь? Хотите ли вы повысить узнаваемость бренда, привлечь клиентов, увеличить посещаемость сайта или всё вышеперечисленное? Обозначение целей поможет создать целенаправленную и адресную PR-кампанию.

2. Знайте свою аудиторию

Понимание целевой аудитории имеет решающее значение для успеха PR-кампании. К кому вы пытаетесь обратиться? Каковы их интересы, болевые точки и модели поведения? Знание своей аудитории поможет создать сообщение, которое найдёт отклик, и выбрать правильные каналы связи.

Например, во время кампании «Это твоя Coca-Cola» специалисты выявили, что самая перспективная целевая аудитория — это поколение нулевых. Бренд разработал кампанию, затрагивающую самый распространенный тип их поведения — обмен информацией в социальных сетях. Это привело к потрясающему росту продаж.

3. Разработайте убедительную историю

Для успешной PR-кампании необходима убедительная история, которая привлечёт внимание вашей целевой аудитории. Легенда должна быть актуальной, своевременной и заслуживающей внимания. Она также должна соответствовать рекламным сообщениям и целям вашей компании.

Хорошим примером служит бренд молочной продукции «Домик в деревне». Компания учла потребности своей аудитории, выявила их ассоциативный ряд и сделала главной героиней рекламных кампаний бабушку, поместив её образ рядом с логотипом. Теперь товары ассоциируются с настоящими деревенскими продуктами и семейным уютом.

4. Выбирайте правильные каналы

Существует множество каналов PR, включая связи со СМИ, маркетинг влиятельных лиц, социальные сети и мероприятия. Чтобы добиться максимального эффекта от кампании, выбирайте каналы, которые лучше всего охватывают вашу целевую аудиторию и соответствуют вашим целям.

5. Создайте PR-календарь

Создание PR-календаря поможет спланировать и организовать PR-деятельность, обеспечивая последовательное и согласованное послание по всем каналам. Ваш календарь должен включать ключевые даты, события и этапы, которые соответствуют целям.

6. Мониторьте и оценивайте

Мониторинг и оценка успеха вашей PR-кампании необходимы для того, чтобы убедиться, что вы достигли поставленных целей. Для оценки эффективности кампании используйте такие показатели, как посещаемость сайта, активность в социальных сетях и освещение в СМИ. Исходя из полученных результатов, корректируйте свою стратегию по мере необходимости.

PR-техники для продвижения бизнеса

PR-техники — один из ключевых инструментов продвижения бизнеса в наше время. Они позволяют привлечь внимание широкой аудитории к бренду и создать положительный имидж компании. Однако, чтобы добиться успеха при использовании PR-техник, нужно знать некоторые тонкости и правила их применения.

Маркетинговые исследования. Правильное использование PR-техник начинается с выбора целевой аудитории. Определите, кому будет интересен ваш продукт или услуга и какие их потребности он удовлетворяет. Для этого можно провести маркетинговые исследования, изучить данные о своих клиентах и конкурентах, а также обратиться за помощью к специалистам в этой области.

Следующим шагом будет выбор подходящих PR-техник для вашего бизнеса. Существует множество различных методов привлечения внимания к бренду, начиная от рассылки пресс-релизов до организации событий и акций. Важно выбрать те методы, которые будут лучше всего соответствовать вашим целям и бюджету.

Организация пресс-конференций. Это один из наиболее эффективных способов продвижения бизнеса, который позволяет не только представить ваш продукт или услугу, но и ответить на вопросы журналистов и дать интервью. Кроме того, организация пресс-конференции может стать отличным поводом для публикации новостей о вашей компании в СМИ.

Например, в рамках пресс-конференции Samsung эксперты обсуждали конкурентные преимущества и риски проектов с открытым исходным кодом, а также модели бизнеса, основанные на open-source. Это событие повлекло за собой широкий резонанс.

Организация конкурсов и акций. Эффективный способ привлечения внимания к бренду. При этом важно предложить участникам что-то ценное и привлекательное, чтобы заинтересовать их принять участие.

Например, компания Aviasales провела акцию «Попробуйте Россию на вкус» с гастрономическим маршрутом, где главным призом было путешествие. Совместная активность с сетью магазинов «Лента» позволила компаниям привлечь внимание покупателей и обменяться аудиторией.

Социальные сети. Не стоит забывать о соцсетях, которые в наше время выступают одним из самых популярных каналов коммуникации. Создание аккаунтов вашей компании в социальных сетях, публикация интересных и полезных материалов, участие в дискуссиях и общение с аудиторией — всё это может помочь поддерживать положительный имидж компании и привлекать новых клиентов.

Важные правила

PR-техники должны быть использованы в сочетании с другими методами продвижения, такими как реклама или SEO-оптимизация. Все эти инструменты должны работать вместе, чтобы максимально эффективно продвинуть ваш бизнес.

При использовании PR-техник важно быть последовательным и постоянным. Привлечение внимания к бренду — это долгосрочный процесс, который требует беспрерывной работы и усилий. Нельзя ожидать мгновенных результатов, необходимы терпение и настойчивость.

PR-техники должны быть этичными и соответствовать правилам журналистики. Нельзя обманывать аудиторию или создавать ложные представления о вашей компании. Все материалы, которые вы публикуете, должны быть правдивыми и достоверными.

Использование PR-техник — необходимый элемент комплексной стратегии продвижения бизнеса. Правильное и последовательное применение поможет привлечь внимание к вашей компании и создать положительный имидж на рынке. Создание успешной PR-кампании требует стратегического подхода, но, следуя этим советам, вы сможете создать PR-кампанию, которая повысит узнаваемость бренда, установит доверие и связь с вашей целевой аудиторией.