РБК составил топ-500 фэшн-брендов России

В Центре событий РБК состоялось событие для лидеров индустрии «Мода в России как бизнес. Большое ревью РБК». Мероприятие стало итогом проекта РБК x VOYAH Fashion November, запущенного группой компаний РБК и брендом инновационных гибридных автомобилей премиум-класса VOYAH с целью объединить российский фэшн-рынок.

Среди гостей были Ида Галич, Ксения Собчак, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Анастасия Полетаева, Алиса Боха, Асмат Чкотуа, Кристина Хоронжук, Евгения Левшицкая, Максим Ганисевский, Татьяна Фомичева и многие другие.

Ведущими делового дня стали главный редактор «РБК Стиль» Евгений Тихонович и Ида Галич. В ходе мультимедийной презентации Fashion Review они представили гостям результаты исследования модной индустрии в России, проведенного командой РБК.

Полина Абдуллина, издатель «РБК Стиль»: Один из ключевых продуктов проекта — большое ревью российской индустрии моды. Это сумма наших исследований за три месяца работы: цифры, факты, инсайты и тренды. Все, что важно знать об отечественной фэшн-индустрии прямо сейчас. Чтобы собрать всю фактуру, мы провели пятичасовой круглый стол с экспертами рынка, опросили потребителей и более 100 инсайдеров индустрии, изучили свежие исследования коллег из разных компаний и ведомств. Мы посмотрели на индустрию объемно, в формате „360“ — для этого сейчас самое время, потому что модный рынок по-настоящему бурлит. Хотим придать российской моде импульс, рассказывая о ее достижениях, системных проблемах и возможностях.

Важной частью презентации стало анонсирование результатов рейтинга 500 российских брендов одежды и аксессуаров, созданного на основе глубинного исследования от «РБК. Исследования рынков». Эксперты анализировали такие критерии, как размер и эффективность бизнеса в России, динамичность развития бренда и его представленность в фирменной рознице. Лидирующие позиции заняли GJ, O’STIN, Zolla, Kari и LIMÉ. Полный рейтинг опубликован на сайте РБК и в новом номере печатного журнала.

Также в программу делового дня вошли инвестиционный питчинг, где фэшн-компании представили экспертному совету свои проекты, и три бизнес-сессии на тему «Как заработать на моде в России». Модератором питчинга выступил Алексей Сухарев, а модераторами сессий стали Элина Тихонова, Анастасия Полетаева и Ксения Собчак. В число спикеров, к примеру, вошли Александр Рогов, Алиса Боха, Илоанга Ершова, Ануш Гаспарян, Илья Кобяков, Дарья Лобачева, Сергей Борисов и другие эксперты.