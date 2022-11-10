Как гастрономический фестиваль помог продать 130 тыс. завтраков в зимние каникулы

Коммуникационное агентство « Аппетитный Маркетинг » совместно с порталом «Соль» ежегодно проводит гастрономический фестиваль BreakFest. Благодаря этому событию рестораны привлекают клиентов даже во время январского затишья: за три года проведения его участники более 130 тыс. раз продали клиентам специальное утреннее меню в первый месяц года. Команда агентства раскрыла Sostav концепцию события и детали продвижения фестиваля.

Идея проекта

В основе креативной концепции фестиваля лежит постоянно растущий в HoReCa тренд завтраков вне дома, который усиливается на январских каникулах. Именно на него команда «Аппетитного Маркетинга» обратила внимание в 2019 году и запустила первый BreakFest в январе 2020. Важно было подхватить и усилить тренд для разных аудиторий внутри привычного формата.

Мария Тюменёва, сооснователь и управляющий партнер агентства «Аппетитный Маркетинг»: Мы придумали очень понятную концепцию, которой до этого не было в фестивалях в HoReCa. Для жителей и гостей городов наш фестиваль завтраков BreakFest стал отличной возможностью качественно провести утро в январе. Для шеф-поваров — одним из способов выйти за рамки меню своего ресторана, внедрить давно вынашиваемый креатив, раскрыть свой творческий потенциал и поработать с новыми продуктами на заданную тему. А для ресторанов —привлечь дополнительный поток и увеличить выручку в сложный период в году.

Особенности формата

Учитывая, что гастрономический фестиваль — привычный формат, команда «Аппетитного Маркетинга» предложила новые решения.

Фестиваль устроен по принципу экосистемы. Основной диджитал-хаб — портал «Соль» и одноимённый Telegram-канал. На этих ресурсах каждый год размещается информация о старте проекта и форма сбора заявок, а также полезная информация. Заявки на фестиваль подаются только в онлайн через сайт, а основную функцию поддерживающей коммуникации выполняет Telegram-канал.

Одна из особенностей фестиваля — возможность голосовать на сайте за понравившийся проект. За счёт этого растёт трафик основного портала, часть которого остаётся на основном ресурсе. Соответственно, ресурсы остаются активными в течение года, а не только в фестивальный период.

Иван Глушков, журналист и основатель гастрономического проекта «Соль»: Мы с командой с самого начала решили, что фестиваль должен обязательно получить мощную поддержку в онлайн-среде, а аудитория должна оставаться с нами надолго. Еще в 2019 году мы видели огромные перспективы для гастрономического сегмента в Telegram, поэтому активно продвигали и развивали наш канал, набирая как B2C, так и B2B аудиторию, сделав его диджитал-хабом для фестиваля. В этом году Telegram ожидаемо занял ведущие позиции среди новых медиа, став одним из важных источников получения информации, в том числе и для HoReCa.

Помимо Telegram команда фестиваля активно использует другие диджитал-инструменты: от специальных интеграций с инфлюенсерами до рекламных кампаний, привлекающих дополнительный трафик на каналы проекта.

Одной из значимых активностей в 2022 году стал совместный партнерский проект с TikTok: блогеры снимали контент для фестиваля в ресторанах-участниках и размещали его у себя со специальным хештегом. В результате удалось получить 92,1 млн просмотров роликов #фестивальзавтраков, а сам хештег вышел в топ российского сегмента TikTok. Для гастрономического сегмента это был первый подобный проект в TikTok в России.

Структура проекта

Рестораны, которые принимают участие в фестивале, придумывают меню в рамках заданных параметров и ценового предложения. Это позволяет сохранить консистентность проекта.

Фестиваль продвигается за счёт классического PR и кампаний в новых медиа, а также блогерских форматов. Кроме того, поддержку проекту оказывают инфопартнёры, позволяя добиться качественного обмена аудиторией.

Фестиваль постоянно расширяет географию. В 2023 году в нём примет участие уже восемь городов. При этом количество ресторанов-участников сохраняется в районе 200, что позволяет поддерживать одинаковый уровень присутствия BreakFest как в ресторанах, так и в информационной повестке во всех городах.

Результаты BreakFest

BreakFest-2023 традиционно пройдёт в январе. Всего же за три года его проведения рестораны-участники более 130 тыс. раз продали гостям фестиваля специальное утреннее меню — в него входили проверенные временем хиты и блюда-новинки по специальным ценам.

Суммарно за три фестиваля вышло более 1 тыс. оригинальных публикаций у блогеров, инфлюенсеров и лидеров мнений. Около 300 публикаций инфопартнёров достигли общего охвата более 15 млн пользователей. В 2022 году хештег #фестивальзавтраков вышел в топ российского сегмента TikTok.