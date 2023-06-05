Николь Котельникова, Demis Group: как построить личный бренд

Личный бренд существует вне зависимости от того, занимаются ли люди и компании его формированием и продвижением или нет. Разница только в одном: либо они управляют личным брендом, либо он влияет на жизнь человека и круг общения без его ведома. Как создать публичный образ, какие этапы входят в построение личного бренда и на что стоит обратить внимание, Sostav рассказала PR-директор маркетингового агентства Demis Group Николь Котельникова.

Что такое личный бренд

Личный бренд не равен блогу, он проявляется во всех коммуникациях. Это мировоззрение, экспертизы, достижения, ценности. У человека может быть ограниченный круг общения, семья, коллеги и пять подписчиков в социальной сети. Образ, который они считывают из его коммуникаций, и есть личный бренд. Во-первых, он влияет на достижение целей в ближнем кругу: поддерживать доверие и интерес друзей, партнёров, родственников, а также репутацию на брачном рынке. И во-вторых, воздействует на качество реализации масштабных задач: построения карьеры, завоевания электората и продажи.

Системная работа с личным брендом не важна, если человек проживает свою идеальную жизнь, доволен отношениями, работой, семьёй и не готов ничего менять — всё складывается ровно так, как в мечтах. Во всех остальных случаях работа с публичным образом формирует сильное конкурентное преимущество.

Зачем он нужен

Для привлечения лидов и продаж.

Если в будущем планируется создать собственный продукт. Сначала нужно поставить задачу сформировать личный бренд: он облегчит старт за счёт аудитории, лояльной к производителю и его продуктам.

Для реализации амбициозных карьерных планов, получения визы талантов и построения карьеры политика.

Если человек признаёт свою нарциссическую часть личности и у него есть силы и ресурсы её экологично порадовать. И заодно достичь сопутствующих целей, например, в карьере.

При проблемах с достижением целей, если этому мешает несоответствие реального образа и желаемого. Следует их скорректировать.

Для нахождения способов социальной, творческой, профессиональной, личностной реализации.

Если человек оказался замешан в скандале, и этот процесс стремительно выходит из-под контроля, разрушает репутацию, карьеру, судьбу.

Работа с личным брендом включает множество инструментов, из которых человек, как конструктор, собирает стратегию для решения конкретных задач в рамках бюджета.

Этапы работы с личным брендом

Сформировать фундамент бренда: какие у человека ценности, в чём он уже эксперт и в чём активно развивается, какие темы и в каком объёме готов транслировать.

Сюда же входит проработка страхов, которые связаны с присутствием в публичном пространстве. Развитие харизмы, наработка навыков переговорщика и оратора. Нерешённые вопросы могут свести все усилия на нет.

Определить глобальную цель: продажи продукции компании или собственных экспертных навыков, формирование пула избирателей, построение или корректировка репутации, получение визы талантов, карьерное продвижение и так далее.

Разработать упаковку бренда:

Сформулировать ценности, то есть то, чем следует руководствоваться. А также обозначить миссии: что конкретно предстоит делать и для чего.

Продумать стилистическую и визуальную концепцию: внешний вид и одежду, какие фотографии можно будет публиковать и как оформлять материалы.

Определить основной, комфортный и подходящий для целей канал общения. Например, блог в Telegram-канале.

Подготовить необходимые для работы материалы. Список будет понятен на этапе формирования медиаплана, например: «Презентация за 30 секунд», план захвата Вселенной, концепция будущей книги.

Описать детальный портрет аудитории и дополнительные каналы взаимодействия с ней: социальные сети, СМИ, площадки для публичных онлайн- и офлайн-выступлений, собственные мероприятия.

Важно разделять подписчиков и аудиторию. Подписчики — люди, которые смотрят посты. Аудитория — люди, которые доверяют человеку, разделяют его ценности, готовы идти за ним и покупать у него.

Определить объём ресурсов, которые в дальнейшем будут вложены в достижение поставленных задач:

финансы для содержания и развития команды, если работа проходит не в одиночку;

средства для коммерческих интеграций, собственных мероприятий и инфоповодов;

сервисы для продвижения и аналитики;

платформы для общения с журналистами и блогерами;

консультации профессионалов;

обучение продвижению личного бренда или регулярное профессиональное обучение для развития экспертиз.

Проанализировать риски и проработать слабые стороны. Например, если в биографии есть тёмные пятна, о которых не хочется информировать общественность, необходимо размышлять: что произойдёт, если об этом узнают журналисты? как действовать? можно ли найти выгоду или хотя бы снизить риски? как реагировать на негативные комментарии к постам и выступлениям? Все эти моменты важно продумать заранее.

Обозначить сроки достижения глобальных и промежуточных целей. Определить временные промежутки для каждого шага и критерии оценки.

Выбрать метрики для оценки эффективности и внесения коррективов. Это необходимо, если какой-то инструмент будет работать не так, как предполагалось. Например:

узнаваемость среди ЦА;

общий и средний медиаиндекс, а также медиаиндекс в ключевых СМИ (SOV);

количество перепечаток материалов;

количество запросов в поисковиках;

тональность упоминаний и вытеснение негатива;

оценка прямого трафика на личный сайт с привязкой к проведённым PR-активностям;

рост аудитории и метрики оценки лояльности, вовлечённости ЦА;

количество привлечённых лидов с привязкой к PR-активностям.

Даже если личный бренд не про продажи, а про политическую карьеру или благотворительность, он всё равно должен продавать. В этом случае человек продаёт свою экспертизу, возможности, связи или личностные качества. А оплату принимает искренним интересом и желанием помочь. Даже если цель — просто достичь славы. Если кто-то говорит, что человек всего лишь тешит своё самолюбие и впустую сливает ресурс, следует посмотреть на ситуацию иначе.

Рекомендую найти эксперта, который поможет сделать процесс терапевтичным для души и эффективным для достижения других, значимых целей. Например, если есть желание выступать на крупных бизнес-площадках, цель может звучать не «добиться известности», а «стать настолько востребованным спикером, чтобы мне платили за выступления и покупали экспертизу прямо в зале». А затем постепенно наращивать стоимость.

Медиаплан. По нему будет выстраиваться работа:

как часто и о чём писать;

как формировать базу журналистов, в какие издания и на какие темы давать комментарии;

что писать на блоговых площадках и как вести социальные сети;

как использовать связи и инструменты нетворкинга;

где выступать;

как работать с отзывами;

как продвигать личный сайт;

как сочетать коммерческие интеграции с бесплатным или бартерным размещением;

как всё это будет работать на поставленные цели: краткосрочные и долгосрочные.

Работать в одиночку или собирать команду

Некоторые из выбранных каналов и инструментов будут работать быстро, другие дадут мощный и стабильный результат не сразу. Эффективнее всего сработает комплексный подход. Но это не значит, что надо «надеть всё лучшее сразу». Это про самые эффективные для конкретной задачи инструменты.

Из моего опыта — лучшие статьи и книги не работают. Там всё описано верно, но в них нет практики. Когда нужно сделать то, чего не приходилось раньше, появляются страх, адреналин, восторг, отчаяние — эти эмоции глубоко переживаются каждой клеткой тела, оставляют отпечаток в мозгу. Дают опыт. И если это опыт работы с профессионалами, старт будет намного эффективнее слабых самостоятельных попыток, а достижения станут ярче. Рекомендую выбирать эксперта, который кажется сильнейшим. Взять у него несколько консультаций, а затем определить, что получится сделать самостоятельно, а какие опции докупить у него.

И самое важное: личный бренд не бывает без личного участия. Фальшь быстро заметят. При выборе этого пути придётся вкладываться, потому что вариант «соберу команду, и она всё сделает» здесь не работает.