Распродажи — это не только приятное увеличение оборотов, но и серьезное испытание для бизнеса. Особенно в условиях высокой конкуренции и растущих ожиданий клиентов. Директор по маркетингу компании-разработчика цифровых платежных решений LIFE PAY Александра Тимонина поделилась с Sostav, как бизнесу подготовиться к распродажам в 2024 году, чтобы сохранить устойчивость, привлечь новых клиентов и успешно выдержать пиковые нагрузки на платежную инфраструктуру.

Поддержка инфраструктуры сайта и приложения

По данным аналитического центра НАФИ, около 86% россиян используют сайты и приложения для совершения онлайн-покупок. Большая доля покупателей используют мобильные приложения для шопинга. Чтобы быть готовым к наплыву покупателей в период распродаж, необходимо уделить внимание бесперебойной работе сайтов и мобильных приложений. Эти каналы должны выдерживать повышенную нагрузку, быстро работать и обеспечивать плавную навигацию. Проблемы с сайтом или приложением могут привести к потерям заказов и снижению лояльности клиентов, поэтому лучше заранее проверить и оптимизировать ключевые аспекты:

Оптимизация скорости загрузки. Если страницы загружаются более трех секунд, высокая доля пользователей может покинуть сайт, не дождавшись загрузки. Инвестируйте в оптимизацию изображений и кэширование данных, чтобы сократить время загрузки страниц.

Если страницы загружаются более трех секунд, высокая доля пользователей может покинуть сайт, не дождавшись загрузки. Инвестируйте в оптимизацию изображений и кэширование данных, чтобы сократить время загрузки страниц. Устойчивость серверов. Внедрение балансировщиков нагрузки и настройка серверов помогут избежать падений сайта в моменты пикового спроса. Распределение трафика на несколько серверов позволит избежать перегрузки в пиковые часы, обеспечивая стабильную работу.

Внедрение балансировщиков нагрузки и настройка серверов помогут избежать падений сайта в моменты пикового спроса. Распределение трафика на несколько серверов позволит избежать перегрузки в пиковые часы, обеспечивая стабильную работу. Мобильная адаптация. Убедитесь, что ваш сайт и приложение адаптированы под мобильные платформы, что гарантирует пользователям удобство и быстрое взаимодействие с вашим сервисом.

Убедитесь, что ваш сайт и приложение адаптированы под мобильные платформы, что гарантирует пользователям удобство и быстрое взаимодействие с вашим сервисом. Улучшение пользовательского пути. Посмотрите на главную страницу вашего сайта или приложения глазами пользователя. Все ли понятно, не отвлекают ли пользователя рекламные блоки, насколько легок путь пользователя до желаемого товара? Важно помнить, что «Черная пятница» почти всегда сопряжена со скоростью заказа, поэтому нужно позаботиться о клиентах и дать возможность успеть заказать то, что они хотят.

Поддержка платежной инфраструктуры

Надежная работа с платежами — важная часть подготовки к распродажам. Ошибки и задержки при оплате могут стоить бизнесу потери заказов и лояльности клиентов. В таких условиях мультиэквайринг становится важным инструментом, позволяющим обеспечить стабильную работу с платежами.

Мультиэквайринг — подключение к нескольким банкам-эквайерам одновременно. В случае технических проблем с основным эквайером мультиэквайринг позволяет быстро переключиться на резервный банк и продолжить прием платежей, что снижает риски потери продаж. Подключить мультиэквайринг можно без открытия второго РКО.

— подключение к нескольким банкам-эквайерам одновременно. В случае технических проблем с основным эквайером мультиэквайринг позволяет быстро переключиться на резервный банк и продолжить прием платежей, что снижает риски потери продаж. Подключить мультиэквайринг можно без открытия второго РКО. Оптимизация комиссий. Возможность выбирать банк с наиболее выгодными условиями позволяет бизнесу экономить на эквайринге. Если банк-эквайер совпадает с банком клиента, комиссии могут быть значительно ниже, что в итоге положительно сказывается на итоговых доходах.

Возможность выбирать банк с наиболее выгодными условиями позволяет бизнесу экономить на эквайринге. Если банк-эквайер совпадает с банком клиента, комиссии могут быть значительно ниже, что в итоге положительно сказывается на итоговых доходах. Более стабильная работа системы. Подключение к нескольким банкам снижает вероятность полной остановки платежей из-за сбоев одного из банков, что особенно важно в периоды высокой нагрузки, когда стабильность процессов критически важна.

Важно позаботиться, чтобы платежный провайдер обеспечивал бесперебойную работу в пиковые периоды, оперативную техническую поддержку бизнеса, и взял на себя вопросы безопасности. Чтобы бизнес стабильно работал и развивался, не сталкиваясь с такого рода проблемами, очень важно еще на этапе переговоров с будущим платежным провайдером выяснить все тонкости.

Клиентоориентированность. Эффективное обеспечение последней мили

Успех распродаж напрямую зависит от удобства и безопасности для клиента, особенно на этапе оплаты. Не все клиенты готовы сохранять данные карт на сайтах и в приложениях, поэтому для доставки заказов курьером важно иметь возможность принять оплату картой, наличными или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Возможность выбора может стать важным конкурентным преимуществом. Узнайте у вашего платежного провайдера, поддерживает ли он такие опции.

Мультиканальные способы оплаты. Поддержка наличных, банковских карт, Системы быстрых платежей (СБП) и BNPL (технология, позволяющая покупателям разделить оплату товара на несколько частей и выплатить их без переплаты в течение небольшого периода) позволяет удовлетворить различные предпочтения клиентов. Особенно востребованы опции рассрочки, которые позволяют покупателю разбить оплату на несколько частей, делая более дорогие товары доступнее. Это помогает увеличить средний чек, стимулирует продажи и особенно актуально в период распродаж.

Оплата при получении. Для бизнеса с широкой курьерской сетью важно внедрить возможность оплаты на месте. Такая функция выгодна обеим сторонам: клиент может убедиться в качестве товара перед оплатой, а бизнес получает дополнительное доверие и рост конверсии. Это особенно важно в сфере доставки, где многие покупатели предпочитают не вводить данные карты на сайтах, сохраняя конфиденциальность своих данных.

Ревизия терминалов и оборудования. Перед началом сезона распродаж важно убедиться в исправности всех терминалов и POS-оборудования, чтобы избежать проблем с приемом платежей в момент максимальной нагрузки. Проверка стабильности подключения и работоспособности оборудования поможет избежать неприятных сюрпризов в период высокой активности покупателей.

Какие еще есть способы ускорить прием оплаты и облегчить нагрузку в сезон распродаж? Например, использование платежного модуля, который бесшовно внедряется в курьерское приложение и позволяет принимать платежи на месте у клиента любым вышеперечисленным способом. Плюс такого решения в том, что курьеру не приходится использовать отдельный терминал.

Стратегии скидок и акций

Распределение скидок и акций — это не просто снижение цены, а грамотное планирование, которое помогает привлечь покупателей и стимулировать спрос. Вот несколько подходов, которые помогут выделиться на фоне конкурентов и удержать внимание клиентов:

Персонализированные предложения. Используйте данные о покупках для создания индивидуальных скидок, это поможет укрепить связь с клиентами и мотивирует их на повторные покупки. Такие предложения кажутся клиентам более ценными и личными.

Используйте данные о покупках для создания индивидуальных скидок, это поможет укрепить связь с клиентами и мотивирует их на повторные покупки. Такие предложения кажутся клиентам более ценными и личными. Скидки по временным интервалам. Проведете акции с ограниченными временными рамками, таких как «утренние» или «вечерние» скидки. Это создает ощущение срочности и побуждает клиентов совершить покупку быстрее, чтобы успеть не только в срок проведения акции, но и купить до момента, когда товар раскупят.

Проведете акции с ограниченными временными рамками, таких как «утренние» или «вечерние» скидки. Это создает ощущение срочности и побуждает клиентов совершить покупку быстрее, чтобы успеть не только в срок проведения акции, но и купить до момента, когда товар раскупят. Подарочные сертификаты и бонусы. Во время распродаж популярны подарочные сертификаты, которые можно приобрести для друзей и семьи. Это не только привлекает новых клиентов, но и увеличивает средний чек. Также введение бонусной системы может мотивировать клиентов совершать повторные покупки, что повышает лояльность и частоту взаимодействий.

Подготовка к распродажам в 2024 году требует тщательной проработки всех этапов — от технической инфраструктуры до создания удобных условий для клиентов. Технологические решения, такие как мультиэквайринг, помогут избежать потерь из-за сбоев, а продуманные маркетинговые кампании и гибкие варианты оплаты позволят привлечь больше покупателей и повысить их лояльность. В условиях высокой конкуренции бизнесу важно не только справляться с текущими задачами, но и быть готовым к переменам, которые принесет будущий год.

Для разных типов бизнеса — будь то онлайн-магазины, компании с доставкой или бренды с собственными приложениями — подходы могут отличаться, но основная цель остается общей: обеспечить стабильность, надежность и удобство для каждого клиента в период высокого спроса.