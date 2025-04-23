Как AI-технология от Salist помогает оптимизировать затраты на рекламу

Реклама на Wildberries требует постоянного контроля: нужно следить за конкурентами, быстро реагировать на изменения и вручную менять ставки, чтобы оставаться в аукционе. Для автоматизации этого процесса используют биддеры — инструменты, которые делают это за пользователя.

Salist выводит на рынок биддер, в основе которого — новая AI-технология: она автоматизирует настройку рекламных кампаний и управление ставками, помогая удерживать товар в топе и не выходить за рамки бюджета. Система анализирует карточку товара, находит релевантные кластеры и ключевые фразы, точно подбирает стратегию и ведет кампанию, сокращая трудозатраты продавцов и повышая эффективность бизнеса на Wildberries.

AI-технология для запуска рекламной кампании

Биддер на базе искусственного интеллекта от Salist предлагает гибкие настройки для запуска рекламной кампании: селлер может выбрать автостратегию или ручное управление.

В первом случае достаточно подключить магазин на Wildberries с помощью API (так он сможет получать данные о статистике, аукционе и ключевых словах), задать базовые настройки расходов, по желанию указать несколько ключей — система автоматически cформирует стратегию продвижения: определит подходящие ключевые запросы, выделит кластеры, рассчитает ставки и отфильтрует неэффективные фразы.

Для тех, кто предпочитает ручную настройку, доступны расширенные возможности с поддержкой AI на каждом этапе. Вот как это реализовано.

Гибкое управление бюджетом кампаний

Контролируйте расходы рекламных кампаний так, как удобно именно вам. Функционал биддера позволяет:

Задать лимит бюджета на всю рекламную кампанию или установить дневное ограничение, чтобы избежать перерасхода.

Указать автопополнение с условиями: например, чтобы рекламная кампания не встала на паузу и продвижение было постоянным, можно настроить пополнение на определенную сумму в случае, если бюджет опустится ниже заданного порога.

Это полезно для того, чтобы карточка всегда была в рекламе и не теряла продажи, когда бюджет заканчивается.

Запуск кампаний по расписанию

Показывайте рекламу тогда, когда она приносит максимум результатов. С помощью биддера вы можете:

Настроить расписание показов в часы, когда ваша аудитория наиболее активна. Например, чтобы рекламная кампания работала только с 9 до 12 часов или в вечернее время с 18 до 21 часа, вам нужно выбрать это время в интерфейсе и нажать кнопку «Сохранить». Биддер будет работать только в эти периоды, не расходуя бюджет в неэффективное время.

Автоматически приостанавливать показы по заданным срокам. К примеру, вам нужно, чтобы рекламная кампания отработала 10 дней и встала на паузу перед новогодними праздниками 30 декабря. С помощью настроек вы легко можете задать интервал приостановки кампании, не переплачивая за показы в дни, когда они неэффективны.

Точный расчет ставок

Для более точного расчета рекламных ставок можно указать ключевые фразы, на которые биддер будет ориентироваться при настройке. В интерфейсе они называются «мастер-артикул» и «мастер-ключ». AI-алгоритм системы будет рассчитывать среднюю позицию и другие средние показатели по всем мастер-фразам.

Больше просмотров без переплат

Выберите стратегию управления ставками, чтобы получать максимум трафика по выгодной цене.



Как это работает: биддер с помощью AI-алгоритма анализирует статистику, меняет ставки и подбирает оптимальный вариант. Это помогает найти ту самую ставку, при которой вы получаете больше просмотров и не переплачиваете.

Стратегия работает только со ставкой CPM (цена за 1 000 показов) и не затрагивает минус-фразы. Биддер учитывает статистику по дням и часам, а также отслеживает поисковую выдачу по ключевым словам. Стратегии рассчитаны на долгосрочное использование — чем больше данных накапливается, тем точнее биддер принимает решения. При необходимости можно задать настройки диапазона СРМ или позиций в выдаче.

Важные факторы под контролем

Помимо ставки, на рекламную выдачу влияют и другие показатели: индекс локализации, стоимость товара, отзывы, оценка товара, участие в акциях, рейтинг карточки. AI-технология биддера отслеживает эти показатели и помогает учитывать их при продвижении.

Кстати, Salist предлагает функционал для улучшения этих характеристик:

создание SEO-описания товара с ключевыми словами: алгоритмы сервиса анализируют выдачу и на ее основе подбирают название и описание в карточке;

рекомендации по воронке продаж: сервис выявляет узкие места воронки, скорректировав которые можно сэкономить бюджеты и увеличить продажи;

подробная статистика по продажам, остаткам, динамике спроса: поможет своевременно корректировать ставки и управлять запасами, чтобы стратегия продвижения давала максимальные результаты.



Чтобы узнать актуальную ставку, введите ключевые слова в инструменте «Узнать ставку» — биддер покажет рекомендуемую цену.

Удобное управление ключевыми фразами

Для работы с ключевыми словами доступны следующие опции:

Белый список фраз — добавьте ключевые слова, и показы будут идти только по тем кластерам, к которым они относятся. Это помогает точнее таргетировать рекламу и исключить нерелевантные запросы.

— добавьте ключевые слова, и показы будут идти только по тем кластерам, к которым они относятся. Это помогает точнее таргетировать рекламу и исключить нерелевантные запросы. Черный список фраз — задайте нежелательные ключи, чтобы объявления не показывались по неподходящим запросам. Таким образом вы снизите затраты и повысите конверсию.

— задайте нежелательные ключи, чтобы объявления не показывались по неподходящим запросам. Таким образом вы снизите затраты и повысите конверсию. Автоисключение фраз по заданным критериям — настройте правила фильтрации. Например, если у ключа более 100 показов, но CTR ниже 3%, он автоматически исключается, и бюджет будет расходоваться только на эффективные запросы.

— настройте правила фильтрации. Например, если у ключа более 100 показов, но CTR ниже 3%, он автоматически исключается, и бюджет будет расходоваться только на эффективные запросы. Автопилот — при необходимости управление ключевыми фразами можно полностью делегировать системе: она сама определит, какие запросы наиболее релевантны карточке товара, и будет работать только с ними.

Подробная статистика для принятия эффективных решений

Для наглядности статистики в сервисе есть страница, где собраны все метрики по рекламным кампаниям с удобной сортировкой. Здесь можно быстро оценить их эффективность и посмотреть, где есть возможности для оптимизации.

Пользователь увидит следующие данные:

количество показов и кликов,

CTR (коэффициент кликабельности),

CPC (стоимость клика),

CPM (цена за тысячу показов),

затраты на кампанию,

количество добавлений товара в корзину,

количество заказов,

конверсии,

и другие.

Независимо от того, что вы выбираете — ручное управление или автостратегию — AI-технология от Salist помогает выстраивать устойчивую рекламную стратегию и эффективное продвижение без лишних трудозатрат и расходов. Протестировать функционал платформы можно по ссылке.