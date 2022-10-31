Кафе «Тебурасика» заплатит «Союзмультфильму» 8 млн.руб. за нарисованного на стене Чебурашку

Суд взыскал 8 млн. руб. в пользу «Союзмультфильма» за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в интерьере кафе «Тебурасика», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Судебное разбирательство длилось с декабря 2020 года. Тогда «Союзмультфильм» обратился с иском к ресторатору Дмитрию Левицкому с требованием прекратить использовать образы и имена мультгероев в оформлении ресторана.

Студии удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя. В результате название «Тебурасика» изменили на «Тебураси бар», а изображения героев мультфильма убрали из символики, меню и полиграфической продукции ресторана. Кроме того, владельцы кафе должны будут выплатить киностудии денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что киностудия провела «масштабную работу по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России». Так, в российские суды уже подано более 5 тыс. исков о защите прав на анимационных персонажей.