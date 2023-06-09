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09.06.2023 в 15:56

Meta* создаст конкурента Twitter

В новую соцсеть могут прийти телеведущая Опра Уинфри и Далай-лама

Корпорация Meta Platforms* (признана экстремистской и террористической организацией в России) сообщила о создании проекта, который станет конкурентом Twitter, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Его кодовое название — Project 92. Соцсеть будет запущена как отдельное приложение. Приложение будет базироваться на Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Пока ведутся переговоры с Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы они согласились использовать приложение. Meta надеется запустить его «как можно скорее», пишут авторы заметки.

Компания также собирается к декабрю 2023 года разработать свой искусственный интеллект (ИИ), который будет генерировать изображения для рекламы. Технический директор компании Эндрю Босворт рассказал, что в феврале была набрана команда разработчиков для создания нейросети.

Он считает, что ИИ поможет повысить эффективность рекламы, подсказывая, какие инструменты использовать при проведении конкретной кампании. Например, нейросеть может создать изображения для разной аудитории. Meta планирует в конечном итоге применить технологию ко всем своим продуктам и услугам, включая Facebook и Instagram ** (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Twitter Meta
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