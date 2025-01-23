К «Едим дома» подали новый иск из-за нарушения авторских прав

Организация «Восьмая заповедь», защищающая права фотографов, подала иск к кулинарному интернет-порталу ООО «Едимдома.ру», принадлежащему актрисе Юлии Высоцкой. Иск подан на сумму 100 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы и касается взыскания денежных средств с «Едимдома.ру». Суть претензий не раскрывается, поскольку заявление пока не принято к производству из-за нарушения правил оплаты госпошлины. Истец должен устранить этот недостаток до 17 февраля.

ООО «Восьмая заповедь» активно подает иски против сайтов и СМИ за использование чужих фотографий без указания авторства.

ООО «Едимдома.ру» публикует кулинарные рецепты и оказывает услуги по дизайну кухонь. В марте прошлого года у Высоцкой также отсудили 40 тысяч рублей за использование чужих фотографий еды на сайте «Едим дома». Тогда в Арбитражный суд Москвы через компанию «АПТ-Управление», регулирующую авторские права, обратился один из фотографов.