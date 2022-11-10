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18+
10.11.2022 в 19:40

John Lewis представил рождественский креатив

Получилась социальная реклама без привычной сказочной атмосферы и милой анимации

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Британский ритейлер John Lewis & Partners запустил рождественскую кампанию. В 2022 году сеть нарушила традицию в производстве анимационных роликов с типичными атрибутами сказки, а напомнила зрителям о важности поддержки благотворительных организаций с помощью креатива о новичке в скейтбординге.

В видео с неожиданным социальным месседжем рассказывается история взрослого мужчины, который решил научиться кататься на скейтборде. Его неуклюжие попытки освоить новое хобби всё же не прошли даром — так он хотел приобщиться к увлечению приёмной дочери Элли, чтобы у них были общие интересы.

Кампания была разработана совместно с организацией Action for Children, которая помогает адаптироваться приёмным детям в новых семьях. В качестве саундтрека к ролику креаторы использовали кавер на песню «All the Small Things» группы Blink-182.

Кроме того, кампания включает благотворительную механику — часть выручки с продажи медвежонка Льюиса и других праздничных атрибутов перечислят на нужды в детские дома.

Медиаразмещение ролика на ТВ и в диджитале обошлось компании в $8 млн — гораздо меньше, чем в прошлый сезон, отметили источники The Guardian.

В 2021 году John Lewis совместно с креаторами Adam & Eve (DDB) представил историю дружбы подростка Натана и милого пришельца по имени Скай. А в 2020-м подарил всем «немного любви».

John Lewis Рождество
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