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фотоотчет izmeni soznanie
генеральный партнер
Измени сознание Сбер маркетинг Sostav.ru
С 7 по 10 октября прошла культовая для российской рекламной индустрии конференция Izmeni Soznanie 2022, которая уже в семнадцатый раз собрала более 400 профессионалов — топ-менеджмент крупнейших медиакомпаний, технологических платформ, агентств, рекламодателей.

За 17 лет её участники побывали в Европе, Азии, Африке, а также на Ближнем Востоке. В этом году гости форума посетили столицу Армении — Ереван.

Креативная концепция этого года — «Мы». Она нашла отражение как в оформлении мероприятия, так и в докладах спикеров. В первый день эксперты поразмышляли о сплочении индустрии в непростые времена, а также высказали свои прогнозы и попытались заглянуть в будущее. Второй день состоял из докладов делегатов, победивших в клиентском голосовании. Sostav собрал презентации участников — они доступны по ссылке.

А чтобы вы могли окунуться в атмосферу Izmeni Soznanie 2022, Sostav публикует традиционный фотоотчет, посвященный деловой и развлекательной частям проекта.
Александр Кубанеишвили, МТС Стрим Александр Сироватский, Media Instinct Group Андрей Данилин, S7 Дмитрий Цибисов, Винекс; Виктория Инкелес, Sostav Андрей Сикорский, РБК Анна Степашко, NotaBene; Наталья Паршикова, Сбер Еаптека Артем Плешаков, Performance Marketing Lab Артем Чешко, Media Instinct Group Вадим Мельников, АДВ Даниил Милохин, WildJam; Виктория Инкелес, Sostav; Ярослав Андреев, WildJam Гавриил Гордеев, СберМаркетинг, Okko Глеб Сахрай, PRT; Роман Тышковский, Odgers Berndson Даниил Милохин, WildJam Дмитрий Завиша, СберСпасибо Екатерина Богдан, Meidaforce; Артем Пуликов, Сейлз-Хауз Газпром-Медиа Елизавета Калинина, OMD OM Group Виктория Инкелес, Sostav Катерина Хербер-Мосяга, Go Influence Кирилл Исааков; Глеб Сахрай, PRT Константин Майор, MAER Кристина Балакер, Candy Ксения Барышникова, PRT Олег Дорожок, Ozon Лилия Гусева, OKKAM; Валерий Сивцев, RAKETA.AGENCY Максим Козлов, СБЕР Мария Донских, OKKAM Муся Тотибадзе Олег Дорожок, Ozon Олег Николаев, Between Exchange Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE; Мария Лапушкина, Digital Alliance Рубен Варданян Виктория Инкелес, Sostav; Роман Тышковский, Odgers Berndtson Юлия Сараева, MediaSniper Рубен Варданян Сергей Доведов, Httpool Сергей Яралян, RealWeb Юлия Сараева, MediaSniper; Андрей Морозов, Buzzoola Юлия Удовенко, ГК Родная Речь Юрий Самоходов, Акрихин; Наталия Фалина, OKKAM; Андрей Чесноков, Росбанк Ярослав Андреев, WildJam; Дмитрий Завиша, СберСпасибо; Александр Казаков, MGCom
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