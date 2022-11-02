С 7 по 10 октября прошла
культовая для российской рекламной индустрии конференция Izmeni Soznanie 2022, которая уже в семнадцатый раз собрала более 400 профессионалов — топ-менеджмент крупнейших медиакомпаний, технологических платформ, агентств, рекламодателей.
За 17 лет её участники побывали в Европе, Азии, Африке, а также на Ближнем Востоке. В этом году гости форума посетили столицу Армении — Ереван.
Креативная концепция этого года — «Мы». Она нашла отражение как в оформлении мероприятия, так и в докладах спикеров. В первый день эксперты поразмышляли о сплочении индустрии в непростые времена, а также высказали свои прогнозы и попытались заглянуть в будущее. Второй день состоял из докладов делегатов, победивших в клиентском голосовании. Sostav собрал презентации участников — они доступны по ссылке
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А чтобы вы могли окунуться в атмосферу Izmeni Soznanie 2022, Sostav публикует традиционный фотоотчет, посвященный деловой и развлекательной частям проекта.