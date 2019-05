IZMENI SOZNANIE 2019. Часть 1: Технологическая революция в мире и в России

Вчера в Гонконге прошел первый день крупнейшего мероприятия на российском рынке digital-маркетинга — старт четырнадцатой конференции Izmeni Soznanie, которая ежегодно собирает 500 топ-менеджеров со стороны агентств, площадок и рекламодателей.

В рамках концепции The Future is Now в первый день деловой программы спикеры поговорили о технологической революции в мире и в России. По традиции Sostav публикует наиболее интересные выступления.

1. Bo Ji, Cheung Kong Graduate School of Business. Unicorn or Dragon

Скачать: 1-bo-ji-cheung-kong-graduate-school-of-business-unicorn-or-dragon.pdf (pdf, 30.48 MB)

2. Steven Zhang, TikTok. Embrace Generation Z. Win The Moment

Скачать: 2-steven-zhang-tiktok-embrace-generation-z-win-the-moment.pdf (pdf, 8.01 MB)

3. Андрей Алехин, Snark.art. Digital-революция в мире искусства

Скачать: 3-andrej-alekhin-snark-art-digital-revolyutsiya-v-mire-iskusstva.pdf (pdf, 2.41 MB)

4. Иван Ямщиков, Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, ABBYY, Creaited Labs. Artificial Intelligence, Paths To The Future

Скачать: izyamshchikovfinal.pdf (pdf, 23.01 MB)

5. Арсен Ревазов, Блондинка.Ру. Нейроинтерфейсы: люди круче машин

Скачать: 5-arsen-revazov-blondinka-ru-nejrointerfejsy-lyudi-kruche-mashin.pdf (pdf, 6.17 MB)

6. Михаил Цуприков, Mediascope. Будущее уже здесь или еще там

Скачать: mediascope-izmeni-soznanie-260519.pdf (pdf, 5.00 MB)

7. Гости из будущего: компании, рожденные в digital-эру. Панельная дискуссия

Скачать: 7-gosti-iz-budushchego-kompanii-rozhdennye-v-digital-eru-panelnaya-diskussiya.pdf (pdf, 3.95 MB)

8. Роман Тышковский, Odgers Berndtson и Николай Шестаков, Adventum. Свод древних digital HR-мудростей

Скачать: rtns-for-izmeni-soznanie-24-05-2019.pdf (pdf, 90.92 MB)