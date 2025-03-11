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11.03.2025 в 14:00

Изменения в управляющем составе iConText Group

Создатели бизнеса Мария Черницкая и Тимофей Путинцев вернулись к управлению

В iConText Group произошли значительные изменения в управленческой структуре. Мария Черницкая заняла пост Генерального директора агентства диджитал-маркетинга icontext, входящего в состав группы компаний. С 1 февраля она совмещает эту должность с позицией генерального директора iConText Group. Мария занимается привлечением новых клиентов в группу компаний и выстраивает коммуникацию с другими участниками рынка для создания продуктовых партнерств. Об этом Sostav рассказали в компании.

Мария Черницкая

Еще одно важное назначение — Тимофей Путинцев стал вице-президентом по развитию бизнеса в iConText Group. В его зону ответственности входит построение и модернизация бизнес-процессов внутри группы компаний, а также улучшение взаимодействия между клиентским сервисом и производством для повышения эффективности предоставляемых услуг.

Тимофей Путинцев

Мария Черницкая и Тимофей Путинцев стояли у истоков iConText Group. В 2002 году они основали агентство диджитал-маркетинга iсontext, вокруг которого впоследствии объединились другие компании. Теперь создатели бизнеса вернулись к управлению, и перед iConText Group и агентствами, входящими в нее, открываются новые возможности и перспективы.

Мария Черницкая, генеральный директор iConText Group и iсontext, акционер группы компаний:

Для компании периодически наступает момент, когда необходимо менять курс и фокус. Иногда это удается сделать текущей командой, а иногда смена направления требует обновления руководства.

Сейчас перед нами стоит множество вызовов, связанных в том числе с нашей длинной историей. Компании, существующие на рынке долгое время, часто устроены традиционным образом и в определенный момент требуют перестройки. Внешние обстоятельства, связанные как с продуктами, так и с клиентами, часто требуют изменений внутри.

Поэтому мы приняли решение изменить состав управляющей команды, что позволило вернуться в руководство тем людям, которые стояли у истоков компании.

Екатерина Здесенкова, ранее занимавшая пост генерального директора iConText Group и icontext, остается акционером, но в ближайшее время не будет участвовать в операционном управлении. Сейчас она занимается развитием собственных проектов.

iConText Group
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