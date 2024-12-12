Вебинар «Изменение медиаландшафта» от «Родной Речи»

19 декабря в 11:00 эксперты группы компаний «Родная Речь» проанализируют рекламные стратегии, поделятся своими оценками состояния медиарынка на 4 квартал 2024 года и дадут прогнозы тенденций медиаиндустрии на 2025 год.

Обо всех аспектах медиаиндустрии и тенденциях на 2025 год эксперты «Родной Речи» расскажут на вебинаре «Изменение медиаландшафта». Онлайн-мероприятие бесплатное, для его посещения необходима регистрация.

Программа вебинара состоит из 5 блоков:

Экономика и потребитель

Как существующие экономические условия влияют на потребительское поведение. Анализ ключевых макроэкономических показателей. Обзор новостей ритейла.

Медиапотребление

Как изменилось медиапотребление аудитории с акцентом на внедомашнее телесмотрение.

Медиарынок

Как выглядит медиарынок сейчас: рассмотрим основные сегменты и их динамику, оценим объем рекламного рынка по сегментам.

Изменения в диджитал-рекламе

Как запуск новых рекламных кабинетов расширил инвентарь для продвижения («Авито», Sber Ads, «Т-банк»). Как изменился рекламный инвентарь на крупных диджитал-площадках («Яндекс», ВК, Telegram). Что нового в ритейл-медиа: медийные форматы, обновление платформ, экосистемные партнерства.

Контент

Какие перспективные направления контентных проектов будут формировать образ рынка в 2025 году.

Вебинар будет полезен: диджитал-специалистам, менеджерам по рекламе, медиа менеджерам, маркетологам, бренд-менеджерам, аналитикам, стратегам, креаторам, трейд-маркетологам, специалистам по коммуникации, владельцам бизнеса и всем, кто интересуется медиаиндустрией и хочет узнать о ней больше.

Ознакомиться со спикерами онлайн-конференции, подробной программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

Партнером мероприятия выступает «СберСеллер».

Информационные партнеры: Adpass, АКАР, АРИР, РАМУ.