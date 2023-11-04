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04.11.2023 в 11:02

Издательства «Эксмо» обвиняют в ЛГБТ-пропаганде

Полиция нашла нарушения в книге комиксов «Голубь Геннадий»

Главное управление МВД по Москве возбудило административное дело по статье об ЛГБТ-пропаганде в отношении издательства «Эксмо» после обращения депутата Александра Хинштейна. Чиновник указал правоохранительным органам на пропаганду в книге комиксов «Голубь Геннадий».

Депутат рассказал, что обратился в полицию из-за изданных «Эксмо» комиксов «Голубь Геннадий» украинской художницы под псевдонимом Koro. По его мнению, книга «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12».

Парламентария возмутили не только «гомосексуальные установки» городского голубя, но и то, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. «На своей странице в соцсетях он уже экипировал «Голубя Геннадия» в украинскую военную форму. Но «Эксмо» это, похоже, ничуть не смущает», — добавил чиновник.

Протокол в отношении «Эксмо» составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Максимальное наказание по этой статье предполагает административный штраф до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц.

Эксмо
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