Издатель русского Hello! ищет покупателей журнала

Издательский дом Forward Media Group (FMG) Полины Дерипаски, который выпускает журнал Hello! уже около 16 лет, ищет для него нового владельца. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Как говорят источники, причиной этому послужили убытки, которые несет журнал, несмотря на прирост аудитории.

В данный момент, говорит источник издания, ведутся переговоры с Independent Media, издающей в России Cosmopolitan и Esquire. Они начались еще до Нового года, но пока однозначного результата по ним не достигнуто. Источник выразил сомнение, что сделка может состояться.

Предложение о покупке поступало и другим издателям, например, Hearst Shkulev Media, но последний отказался, утверждает источник, близкий к одной из сторон. Ни одна из названых сторон не подтверждает эту информацию.

Журнал Hola! был создан испанским журналистом Антонио Санчесом Гомесом и его женой Мерседес в 1944 году. В 1988 году он пришел в Великобританию под брендом Hello! Сейчас он издается в 32 странах на десяти языках.