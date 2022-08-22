Издание TJ объявило о закрытии

Издание TJournal (TJ) объявило о закрытии на своём сайте и в Telegram-канале. Решение принято в связи с исчерпанием средств для развития и поддержки проекта. По сообщению редакции, компания «Комитет», которая владеет TJ, потеряла значительную часть выручки после начала спецоперации России на Украине, а через несколько месяцев сокращения коснулись всех подразделений. Также в TJ подчеркнули, что уже в течение нескольких лет работают в убыток, не зарабатывая деньги.

«Совсем недавно значительную часть авторов сократили ребята из DTF и vc.ru. В TJ мы резали расходы поэтапно, пытаясь сохранить часть людей и проект — в надежде на то, что ситуация через "несколько месяцев хотя бы как-то прояснится или начнет исправляться". Но этого, к сожалению, не произошло», — отмечает редакция издания.

«Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в пять раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц», — сказано в сообщении.

Последним днём работы издания станет 10 сентября. Оно проработало более 11 лет, говорится в посте в Telegram.