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18.11.2023 в 11:45

Актриса сериала «Ольга» Яна Троянова внесена в список иноагентов

В реестр также попало издание The Moscow Times

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов четырех граждан РФ и три организации, в их число попала актриса из сериала «Ольга» Яна Троянова.

В ведомстве объяснили внесение Трояновой в список иноагентов тем, что она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Кроме того, актриса осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Добавим, что летом текущего года, из библиотек российских онлайн-кинотеатров исчез сериал «Ольга», главную роль в котором исполнила Яна Троянова. Удаление контента с площадок было связано с интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю* (*внесен в реестр иностранных агентов), в котором она критиковала действия российских властей, а также специальную военную операцию на Украине. В октябре 2022 года актриса уехала из страны.

Помимо Трояновой иноагентами также названы журналист Илья Бер, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, а также издание The Moscow Times, организация Hidemynetwork Ltd., реализующая VPN-сервис HideMyname и ООО «Команда против пыток».

Минюст иноагенты
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