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05.02.2024 в 08:00

Из продажи в России требуют изъять бренды Farminа и Hill’s

По мнению общественников, эта продукция незаслуженно занимает долю российского рынка

В России просят изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых был обнаружен мышьяк, соя и другие небезопасные для питомцев добавки. Соответствующее обращение направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

По словам Павлова, в числе выявленных нарушений не только факты фальсификации (незаявленные в составе растительные компоненты), но и наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн-розницах, что создает серьёзные риски для животных.

Кроме того, в документе сообщается, что производители этих кормов создают недобросовестную конкуренцию на российском рынке, а также влияют на ценовой сегмент. «Однако продукция не отвечает характеристикам качества и занимает определенную долю рынка незаслуженно», — отмечается там.

В «Общественной потребительской инициативе» просят ввести маркировку такой продукции. «Особенно важно это сделать с учетом того, что процесс нарушений у иностранных изготовителей очень высок», — добавил Павлов.

Напомним, Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods (страна бренда — Италия) из-за повторного выявления в них мышьяка. С 6 февраля будет приостановлен ввоз продукции с итальянского предприятия компании Hill's (США) из-за отсутствия лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке,

Ранее российское подразделение Nestle, выпускающее корма для животных, с 5 февраля повысит отпускные цены на товары до 12%. Подорожает как сухой, так и влажный корм.

Hill’s™ Farminа
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