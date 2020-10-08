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08.10.2020 в 08:00

Из дневников курских школьников исчезнет реклама

УФАС признало такой вид рекламы незаконным

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области завершило рассмотрение дела о нарушении закона из-за размещения рекламы в электронных дневниках школьников Курска. Распространитель рекламы среди школьников был признан виновным, его обязали прекратить размещение и заплатить штраф.

Электронный журнал и дневник используются в процессе обучения преподавателями, учениками и родителями школьников. УФАС было установлено, что в электронном дневнике на страницах с расписанием уроков, заданиями и оценками распространяются многочисленные рекламные объявления, а компания-разработчик передала эту часть сайта в аренду в качестве мест для размещения интернет-рекламы индивидуальному предпринимателю.

Закон «О рекламе» запрещает распространение рекламы в школьных дневниках. При этом данный запрет является безусловным и не предусматривает исключений для школьных дневников, которые ведутся в электронном виде, сообщил представитель ведомства. Ответчик факт нарушения законодательства о рекламе не признал.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ планирует запустить специальную социальную сеть по аналогии с TikTok для учеников российских школ. В ней предусмотрен образовательный и развивающий контент и не будет негативной информации.

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