В честь Международного дня труда мы решили, наконец-то, узнать, из чего сделаны рекламщики. В этом нам помогли HR-эксперты в лице hh.ru и агентств Re:evolution и Blacklight .
У каждой звезды и звездочки профессии мы спросили, без каких предметов они не представляют свой день или свое профессиональное ремесло. Ответы этих мини-интервью легли в основу Нейрушек — упакованных профессий, которые мы сгенерировали в Лаборатории профессий hh.ru.
Евгения Григорьева, маркетинг директор, hh.ru:
Моя профессия ассоциируется у меня, прежде всего, с утренними ритуалами.
Ритуал первый: открыть глаза и поймать себя на мысли — «Я всё ещё знаю, зачем работаю».
Потом — традиционное пролистывание новостей и, конечно, пост в свой TG-канал (куда ж без этого).
Следом — самое главное: скинуть миллион пятьсот одиннадцать идей в чат «Мандарины», получить в ответ 33 гифки, 4 стикера и мольбы: «Горшочек, не вари!» — и всё, можно считать, что день удался.
Если говорить о предметах, то у нас в кабинете есть сакральный объект — гвозди. Буквально. Одно агентство подарило мне на Новый год две доски с гвоздями. Я на них, кстати, даже дважды постояла. И теперь это наш внутренний символ. Когда в каком-то проекте начинается хаос, кто-нибудь обязательно говорит: «Всё, пойду на гвоздях постою». Это уже не боль — это форма групповой терапии.
В общем, наш маркетинг — это немного дзен, немного безумия и немного железа. Но зато — честно, живо и по любви.
Алексей Герасимов, управляющий директор событийного маркетинга emg:
Руки — вот мой главный аксессуар!
У меня появились талисманы, привезённые из важных поездок. Браслеты на правой руке — три штуки. У каждого своя история, и теперь они всегда со мной.
Часы — уже много лет это Apple Watch. Мегапрактичное решение: уровень коммуникаций в течение дня зашкаливает, телефон закипает. Важно понимать и контролировать приоритетность чатов и звонков. Часы помогают не хвататься за телефон каждые пять секунд: быстро посмотрел важность сообщения и продолжил диалог.
Александр Фарбер, генеральный продюсер Park Production:
Вещи: рация, громкоговоритель (мегафон) и калькулятор. Говорят, что ни одна съемочная площадка не может обойтись без этих предметов, и это не хлопушка, тарелка или шампанское для клиента (хотя это тоже важно). Самое важное в наших проектах — это, конечно, контроль над всеми и всем. Поэтому я не буду оригинальным: всегда со мной в профессии — мегафон-матюгальник, рация и калькулятор на случай перерасхода часов команды.
Иван Сиденко, креативный директор Re:evolution :
Креативный директор — это профессия, требующая вдохновения и креативности, как у Бродского, Магритта и Майлза Дэвиса. Эти личности олицетворяют уникальный подход к искусству, который может служить источником идей и мотивации для креативных специалистов.
Таня Пушкина, Бренд-директор, торговая сеть « Лента »:
Для меня каждый новый день — это день первый, чистый лист для идей, вдохновения и создания нового или улучшения уже придуманного.
Перед открытием ноутбука всегда ставлю рядом любимую чашку со свежесваренным кофе. Для меня это всегда старт. Важен не сам кофе, а ритуал, который «активирует» новый день.
На мой день рождения команда создала крутой стикерпак «Солнце русского маркетинга», возвращаюсь к нему, чтобы осознать всю бренд-ответственность и собрать творческие силы.
Ещё ассоциирую бренд-маркетинг с возможностью перезагрузиться.
Это всегда получается сделать после любимого спорта — академической гребли. Вода и 2 весла отлично разгружают голову и готовят место для нового.
Алина Дорохина, директор департамента по развитию и работе с членами жюри Silver Mercury:
(Не)идеальный рабочий день включает следующие предметы моей профессии:
- Утренняя тренировка по боксу — выпускаю пар на грушу, а не на коллег.
- Горящий дедлайн — каждый день, стабильно — минимум один. Чаще два. В сезон горит все, включая меня.
- Флэт на миндальном на завтрак, обед и ужин.
- Гугл-таблички — там все: судьбы проектов, дедлайны, люди. Если таблички исчезнут, то все провалится…
- Папка в Telegram «решу потом» для задач в следующей жизни.
Елена Сёмина, HR Director Blacklight :
У меня на работе в креативном агентстве есть несколько таких аксессуаров. Например, я часто использую блокнот, в него записываю идеи, инсайты и ключевые моменты во время онлайн-встреч.
У меня на столе стоят живые цветы — они создают уют и напоминают, как важно заботиться о себе. Это действительно помогает держать баланс в течение дня.
Умная колонка — это вообще находка! Она всегда готова ответить на любые вопросы.
Андрей Прокопеня, руководитель направления digital-коммуникаций, «Евраз»:
В первую очередь — это наушники и тонны прослушиваемой музыки в них: то, что нравится, новые релизы, новые жанры. Интересно, что создают люди в разных уголках планеты, послушать какой-нибудь ТОП Южной Америки или Альбиона. Удобная клавиатура и мышь — не только для работы, но и для развлечений. Считаю, что Dota — вообще сложнейшая игра, где решения порой нужно принимать за доли секунды. Ну и музыкальный инструмент для порывов творчества.
Королева Полина, руководитель категорийного маркетинга М.Видео-Эльдорадо:
Свой день я не представляю без окна, а точнее — без свежего воздуха. Первое, что я делаю, когда прихожу в офис, — открываю окно настежь. Слежу за этим регулярно и по-доброму отношусь к людям, которым дует. Без свежего воздуха голова не работает, речь замедляется. Когда случаются дни удалёнки, окно не закрывается вообще.
Второй аксессуар — это мышь. Звучит старомодно, но я не представляю, как люди работают без компьютерной мыши. Мне неудобно абсолютно всё — даже разбирать почту, не говоря уже о том, чтобы сверстать таблицы или сделать презентацию.
Роман Мотузок, продуктовый маркетолог:
Не скажу за всю отрасль, но мне нравится создавать свои рабочие ритуалы, которые позволяют вспомнить, что мы часть физического мира, хоть и работаем в диджитал.
Если день на удалёнке, то люблю зажигать благовония. Не то чтобы я исповедую какую-то восточную религию…
Второй ритуал — кофе. Раньше варил в джезве; сам процесс умиротворяет и помогает настроиться на работу. В последнее время отдаю предпочтение дрипам. Если бы не работа, я бы профессионально пил кофе.
Последний, но не менее важный ритуал — заполнять to-do лист ручкой. Мне нравится само соприкосновение с бумагой. Задача, написанная чернилами, как будто становится легче и уже процентов на 10% выполненной.
Анастасия Красникова, юридический центр для блогеров и агентств:
В жизни рекламщиков за последние два года произошло много правовых изменений, поэтому юристы ассоциируются с нетипичными предметами для этой сферы:
- Калькулятор. Казалось бы, где юрист — гуманитарий и расчеты? Но мы помогаем считать риски и повышать маржу проектов.
- Гаечный ключ. Если нужно что-то «докрутить», чтобы это стало законным. Например, как скачать картинку из интернета и не нарушить авторские права.
- Очиститель воздуха. Когда информационное поле гремит новостями, появляются псевдо-эксперты, чтобы похайпиться. Тогда как настоящий юрист очищает пространство от дезинформации и помогает нормально дышать.
- Весы. Символ баланса креатива и закона в рекламных кампаниях.
Тимур Ахмедов, head of GR Blacklight & исполнительный директор АБА:
Блокнот и ручка — часть системы ведения дел и запоминания информации.
Наушники и фиджет-куб — инструменты для повышения концентрации. Я, аудиал-кинестетик, лучше всего воспринимаю информацию на слух, если что-то есть в руках или я веду записи, к которым больше никогда не обращаюсь.
Папка с бумагами — это документы, которые я изучаю в течение дня. Их всегда много.
Брелок с Учихой Итачи со мной уже много лет; на нём всегда ключ от офиса, который я закрываю обычно поздно.
Если можно добавить что-то крупное, это мой красный автомобиль, который иногда заменяет мне офис.
Александр (Linkor) Никитин, Head of Community, EMEA at Uplify (стримеры):
Работа с диджитал-стримерами — это работа с техникой: не только лэптоп и смартфон, но и кольцевые лампы, Stream Deck для переключения сцен, микшер GoXLR для качественного звука, стабилизаторы для стримов вне студии.
Есть и менее очевидные аксессуары, например, двухлитровая бутылка для воды. Работа часто требует долгих часов за экраном, внимательности к деталям и высокой концентрации. Даже в перерывах на прогулку она идёт со мной — обычно в наушниках я слушаю подкасты об индустрии.
Для меня это символ того, что устойчивость и забота о себе — такие же важные инструменты в диджитал-работе, как и любая техника.
Елена Ястребцова, New Business Director, Best Practice:
Я люблю свою работу рекламщика, а если точнее — продажника. Работая директором по развитию бизнеса, основными рабочими аксессуарами, конечно, являются ноутбук и смартфон. Далее идут наушники, а еще, буквально полгода назад, у меня появилась замечательная мягкая резиновая уточка-антистресс. Она помогает мне думать и сосредоточиться. На столе также лежит монетка «не жрать», потому что, когда большая нагрузка, не успеваешь даже нормально покушать. И, конечно, должна быть красивая и любимая кружка для кофе! А вообще, если провести параллель между моим ремеслом и чем-то, с чем его можно ассоциировать, то это телефон и микрофон.
Ваня Семенов, креатор:
Тапки-кроксы. Они позволяют расслабиться и сосредоточиться на моих идеях.
Список атрибутов:
- бутылка воды,
- наушники,
- QuizPliz.
И фраза: «Коллеги, давайте поженим эти идеи».
Лиза Чернышева, аккаунт-менеджер:
Пить сладкий Эрл Грей с лимоном и закусывать очень соленым бутербродом. Не могу начать работу без этого; чай помогает мне взбодриться перед клиентским созвоном с утра.
Список атрибутов:
- смета/табличка,
- лимонад из лавки,
- фотоаппарат,
- бальзам для губ.
И если получится показать фразу, то можно использовать, например, сообщение от клиента: «Коллеги, где ролик? Мы поставили задачу 5 минут назад».
Катя Емельянова, графический дизайнер:
Ноутбук, браузер и Telegram. Ритуалы — просмотр картинок и новостей в пабликах, чтобы следить за трендами. Они помогают держать руку на пульсе, чтобы всегда быть в тренде.
Список атрибутов:
- кошка,
- билет на самолет,
- куча колец.
Если фраза, то можно использовать: «АААААААА».
Иевлева Екатерина, трафик директор JAMI LUP :
1. Настольный органайзер. Чтобы ручки, стикеры, наушники и прочие мелочи не валялись хаотично по всему столу. Каждый предмет на своем месте — это экономия времени и нервов.
2. Таймер или часы с крупным циферблатом. Когда живешь в режиме многозадачности, важно следить за временем. Таймер помогает соблюдать дедлайны, а крупные часы — держать ритм дня перед глазами.
3. Антистресс-игрушка. Небольшой предмет, который можно мять в руках во время напряженного разговора или когда нужно быстро переключиться между задачами. Снимает нервное напряжение и помогает сфокусироваться.
4. Бутылка для воды. Поддержание водного баланса — важная часть продуктивности. Держу ее всегда под рукой, чтобы не забывать пить воду в течение дня.
А еще, как трафик-директор, я бы не отказалась от личного ассистента, но это уже совсем другая история :)