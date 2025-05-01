Из чего сделаны рекламщики

Евгения Григорьева, маркетинг директор, hh.ru:

Моя профессия ассоциируется у меня, прежде всего, с утренними ритуалами.

Ритуал первый: открыть глаза и поймать себя на мысли — «Я всё ещё знаю, зачем работаю».

Потом — традиционное пролистывание новостей и, конечно, пост в свой TG-канал (куда ж без этого).

Следом — самое главное: скинуть миллион пятьсот одиннадцать идей в чат «Мандарины», получить в ответ 33 гифки, 4 стикера и мольбы: «Горшочек, не вари!» — и всё, можно считать, что день удался.

Если говорить о предметах, то у нас в кабинете есть сакральный объект — гвозди. Буквально. Одно агентство подарило мне на Новый год две доски с гвоздями. Я на них, кстати, даже дважды постояла. И теперь это наш внутренний символ. Когда в каком-то проекте начинается хаос, кто-нибудь обязательно говорит: «Всё, пойду на гвоздях постою». Это уже не боль — это форма групповой терапии.

В общем, наш маркетинг — это немного дзен, немного безумия и немного железа. Но зато — честно, живо и по любви.