Скорее к историям: Константин Хабенский стал лицом рекламной кампании IVI

IVI запустил рекламную кампанию с актером Константином Хабенским в главной роли — в ее основе лежит видеоманифест «Скорее к историям», а также продуктовые ролики о преимуществах платформы от креаторов «ТутковБудков» и команды Hype Production. Об этом Sostav сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В проморолике актер рассказывает историю о том, как каждому из нас ежедневно и множество раз приходится делать выбор — остаться дома или отправиться в путешествие, заняться спортом или музыкой, бежать или замереть. Это касается и поиска подходящего фильма на вечер, когда зритель с головой погружается в «безумное море контента».

Без компаса в нем сложно найти верный путь, но на IVI, уверяет команда проекта, выбирать легко и быстро!

Виктория Алеманова, бренд-директор IVI : В мире, где так много всего, что можно почувствовать, попробовать и посмотреть, сделать выбор практически невозможно. Нас ждут миллионы книг, но мы читаем посты в соцсетях. Тысячи фильмов и сериалов, но мы не можем выбрать ни одного. С IVI выбор наших историй становится проще. А путь к ним — быстрее. Уникальная система персональных рекомендаций покажет только те истории, которые интересны нам.

Слоганом видео стал призыв «Скорее к историям» — он отражает основную идею кампании: меньше выбирать и больше смотреть. Благодаря объемному каталогу фильмов и сериалов рекомендации не будут повторяться — если зрителям захочется чего-то особенного, они могут положиться на экспертов IVI.

Лариса Максимова, медиадиректор, и.о. директора по маркетингу IVI : Мы все слышали про умный поиск, искусственный интеллект и систему рекомендаций — на самом деле, наши пользователи не знают, что это означает. В новой рекламной кампании мы постарались раскрыть и очеловечить наши уникальные технологии, рассказать, почему на IVI выбирать действительно легко. Нам хотелось, чтобы новую главу для самого большого онлайн-кинотеатра России открывал именно Константин Хабенский — он рассказал историю, которая знакома каждому. Это вовлекает зрителя и располагает к бренду.

Дмитрий Тютьков, креативный директор агентства ТутковБудков: Мы нашли такой инсайт: некоторые вещи теряют смысл, если ждать слишком долго — например, пока выберешь нужный фильм, уже перегорит все удовольствие. Есть и другой инсайт: в современном мире так много контента, что самостоятельно выбрать что-то одно становится все сложнее. На стыке этих мыслей и родилась идея «Скорее к историям!».

Федеральная кампания стартовала 15 июня и охватывает такие каналы коммуникаций, такие как ТВ, digital, наружная реклама, размещения у инфлюенсеров в соцсетях и другие платформы продвижения.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский стал лицом онлайн-кинотеатра IVI — в рамках сотрудничества он поможет зрителю оценить качество сервиса, привлечь новых клиентов и повысить лояльность к бренду. Согласно исследованию «Ромира», из всех актеров театра и кино именно ему россияне доверяют больше всего.

Состав творческий группы:

IVI (клиент):

Бренд-директор — Виктория Алеманова

Медиадиректор, и.о. директора по маркетингу — Лариса Максимова

Директор по дизайну и креативу — Андрей Тарасов

Арт-директор коммуникаций — Игорь Рыжов

Директор по контентному маркетингу — Ренат Шаяхметов

Директор промо и маркетинговых коммуникаций — Кристина Сафронова

Креативный продюсер — Алексей Фёдоров

Промо-продюсеры — Юрий Кузмичев, Иван Лыкасов, Антон Горбенко

«ТутковБудков» (агентство):

Руководитель креативной группы — Дмитрий Тютьков

Креативный директор — Олег Баринбойм

Арт-директор — Дмитрий Костюченко

Менеджеры — Юлия Никандрова, Константин Новочадов

Hype Production (продакшн):

Продюсер — Михаил Новицкий

Исполнительный продюсер — Ирина Каневская