Олег Туманов покинул пост генерального директора IVI

Совет директоров IVI назначил нового директора видеосервиса — с 15 апреля Олега Туманова, основателя компании, сменит на посту его заместитель Николай Васильков.

С инициативой о смене гендиректора компании выступил сам Туманов — он уточнил, что бизнес-задачи «в период серьезных вызовов и изменений требуют внимательного и разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению». Основатель видеосервиса займёт должность председателя совета директоров и будет отвечать за стратегию развития компании.

Николай Васильков пришёл в IVI в марте 2020 года на должность директора по корпоративному развитию. С марта 2021 года был назначен на должность заместителя генерального директора по стратегии, аналитике и корпоративному развитию IVI. На позиции он отвечал за реализацию приоритетных сделок и бизнес-инициатив, а также формирование стратегической модели развития и заключение ключевых партнёрств по производству оригинального контента.

IVI был запущен Олегом Тумановым в 2010 году — до 2022 года он бессменно руководил видеосервисом.