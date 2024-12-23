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18+
23.12.2024 в 18:00

«Иванушки International» и Bearwolf стали лицами рекламной кампании «Кинопоиска»

Вместе они исполнили песню «Билетик в кино»

«Кинопоиск» запустил рекламную кампанию про премьеры в кинотеатрах и снял ролик, которым позвал в кино на новогодние праздники. Главные роли в видео исполнили группа «Иванушки International» и певица Bearwolf. Они вместе спели песню «Билетик в кино».

В январе 2025 года композиции исполнится 21 год. Свой день рождения песня встретит новым звучанием при участии Bearwolf, названной «Яндекс Музыкой» «Фрешменом 2024 года».

Как и в оригинальном клипе, снятом в 2003 году Федором Бондарчуком, местом действия в новом ролике стал кинозал. Там «Иванушки International» смотрят фильм. К ним присоединяется Bearwolf, пришедшая на сеанс. Они вместе с другими зрителями в зале купили билет на «Кинопоиске» за полцены и получили кешбэк 50% баллами «Плюса».

Ролик демонстрируется в кино перед сеансами в более чем 300 кинозалах в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Волгограде, Уфе, Челябинске, Омске. Также видео показывают на медиафасаде «Гидропроекта», в диджитал-рекламе, а джингл «Билетик в кино» играет в рекламных блоках радиостанций.

Кинопоиск Кино Реклама Иванушки International Bearwolf
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