Итоги года 2026: Старт проекта Sostav вместе с читателями и экспертами выберет лучшие рекламные проекты 2026 года

На Sostav стартует спецпроект «Итоги года 2026», в рамках которого определят лучшие рекламные и коммуникационные проекты года. Победителей выберут в два этапа: пользовательском и экспертном. Сначала за понравившиеся работы смогут проголосовать читатели портала, а затем проекты оценят топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, брендов и агентств.

Народное голосование пройдет с 16 ноября, 20:00, до 12:00 2 декабря. Чтобы поддержать понравившийся кейс, читателям необходимо будет пройти верификацию через аккаунты «Яндекса», Mail.ru, Google, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Номинации спецпроекта «Итоги года 2026»:

Ролики — лучшие российские рекламные видеоролики;

— лучшие российские рекламные видеоролики; Диджитал — лучшие кейсы в области digital-рекламы;

— лучшие кейсы в области digital-рекламы; Кампании — лучшие рекламные кампании;

— лучшие рекламные кампании; Социальная реклама — самые яркие социальные проекты;

— самые яркие социальные проекты; BTL — лучшие решения в сфере маркетинговых коммуникаций;

— лучшие решения в сфере маркетинговых коммуникаций; Принт / Аутдор — выдающиеся примеры печатной и наружной рекламы;

— выдающиеся примеры печатной и наружной рекламы; Брендинг — сильнейшие проекты в области брендинга.

Требования к заявке: Подать проект на конкурс можно через специальную форму на сайте. От одного агентства или бренда принимаются не более трех кейсов. К участию допускаются проекты, запуск которых состоялся не ранее декабря 2025 года. Перед заполнением формы рекомендуем подготовить информацию об участниках проекта: агентстве-заявителе, продакшене и компании-заказчике, а также название работы, слоган и описание кейса. Описание проекта должно содержать бизнес-задачу, креативную идею, механику реализации и достигнутые результаты. Объем текста — до 1000 знаков. Если описание окажется длиннее, редакция самостоятельно сократит и отредактирует его. Визуальные материалы обязательны для участия в конкурсе. К заявке необходимо приложить: главную обложку — горизонтальное изображение с соотношением сторон 2:1, в высоком разрешении и без обилия мелкого текста;

— горизонтальное изображение с соотношением сторон 2:1, в высоком разрешении и без обилия мелкого текста; фотоматериалы — до десяти изображений, демонстрирующих ключевые визуалы или ход кампании;

— до десяти изображений, демонстрирующих ключевые визуалы или ход кампании; видеоматериалы — до четырех embed-кодов (iframe) плееров «VK Видео», RUTUBE, Vimeo или «Дзена». В «Итоги года 2026» не принимаются заявки от букмекерских компаний, а также кейсы брендов алкогольной продукции (включая безалкогольные варианты напитков), табачных изделий и работы, содержащие политические призывы.

Партнерами спецпроекта выступают RWB Media, Media Instinct Group и «Банк ПСБ».

По итогам народного голосования будут сформированы шорт-листы номинаций. Десять работ, набравших больше всего голосов в каждой категории, автоматически пройдут в следующий этап. Попечительский совет сможет дополнительно включить в шорт-листы еще 10−15 проектов.

Затем состоится экспертное голосование, в котором примут участие 150 топ-менеджеров рекламной индустрии. Победителей спецпроекта «Итоги года 2026» объявят в конце декабря, а награды за призовые места триумфаторы получат на торжественной церемонии экспертной премии «Большая рыба» в феврале 2027 года.

Следите за обновлениями на Sostav и подавайте заявки, чтобы рассказать о проектах, которыми запомнился рекламный год.