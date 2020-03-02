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02.03.2020 в 16:55

IT-разработчики пророчат развал отрасли из-за нововведений ФАС

Компании выступили против расширения действия антимонопольного законодательства

IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой не поддерживать инициативу ФАС о расширении действия антимонопольного законодательства на интеллектуальную собственность, пишет РБК. Они предупреждают, что это может привести к сокращению количества игроков на рынке инноваций.

Соответствующее письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт». Эти организации объединяют порядка 300 ведущих отечественных IT-компаний.

Сейчас закон «О защите конкуренции» предполагает, что результаты интеллектуальной деятельности (и ПО) не регулируются антимонопольным законодательством. Разработчик может устанавливать какую ему угодно цену на свои продукты и менять их в зависимости от региона. По словам начальника правового управления ФАС Артема Молчанова, во всем мире значительно растет роль интеллектуальной собственности.

Артем Молчанов:

Результаты интеллектуальной деятельности обеспечивают конкурентные преимущества их правообладателей, формируют новые рынки и отрасли экономики, способствуют технологическому прогрессу. [Они] могут быть использованы не только в целях инновационного развития, но и в целях монополизации товарных рынков и ограничения конкуренции.

Ведомство хочет лишить разработчиков иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.

В письме разработчиков указывается, что они не смогут выбирать партнеров по нужным компетенциям и выстраивать с ними рабочие отношения, поскольку такие действия автоматически будут считаться противозаконными. Глава АПКИТ Николай Комлев говорит, что между разработчиком софта и каждым конкретным заказчиком создается длинная цепочка из интеграторов, которая может быть нарушена из-за вмешательства ФАС.

Николай Комлев:

Сложные продукты для цифровизации бизнеса, как правило, требуют внедрения, кастомизации (индивидуализации под конкретного заказчика. — РБК), поддержки от квалифицированных интеграторов, хорошо разбирающихся и в софте, и в предметной области, в бизнес-процессах клиентов.

В зависимости от региона и нужд клиента на продукт и устанавливается своя цена, говорит Комлев. Поправки приведут к тому, что для конечных потребителей цена снизится, но это будет кратковременный эффект, а потом цены вырастут или же продукт исчезнет с рынка. Из-за этого упадут доходы разработчиков и снизится их возможность инвестировать в новые проекты.

Также авторов письма смущает, что к разработчикам ПО собираются применять немного более жесткие меры, чем к другим бизнесам.

Дмитрий Комиссаров, гендиректор компании «Новые Облачные Технологии»:

Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком.

Молчанов добавил, что законопроект не направлен на регулирование отношений с интеллектуальной собственностью как таковой, он предусматривает конкретные запреты на монополизацию указанных рынков.

УФАС IT
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