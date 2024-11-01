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01.11.2024 в 14:20

Исследование РОМИР: почему новые способы оплаты — шанс для роста МСП

Их использование повысило средний чек у 98% компаний

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РОМИР изучил, как различные платежные решения влияют на ключевые показатели бизнеса среди компаний малого и среднего предпринимательства (МСП): конверсию продаж, средний чек, привлечение и удержание клиентов. Исследование охватило привычные способы оплаты, такие как электронные кошельки (используют 55% опрошенных МСП), банковская рассрочка (40%) и программы баллов или кешбэка (38%), а также новые инструменты, в том числе сервисы оплаты покупок частями — BNPL (38%). При этом 98% пользователей положительно отозвались о рассрочке и BNPL, а 88% отметили их влияние на рост продаж.

Более 70% МСП, использующих BNPL-сервис и другие альтернативные способы оплаты, отмечают рост продаж. Благодаря новым способам оплаты, средний чек вырос у 98% компаний, а конверсия повысилась у 94%. При этом участники опроса отметили ряд барьеров для развития дополнительных способов оплаты. Среди них недостаточная осведомленность клиентов, сложности с интеграцией в существующую систему и оформлением покупок.

Отдельно стоит отметить регулирование со стороны государства. Большинство опрошенных компаний не видят в действующем регулировании серьезного препятствия. Особенно довольны законодательной базой те компании, которые используют программы баллов, кешбэка и BNPL-сервисы. Однако 27% компаний, работающих с BNPL, опасаются, что ужесточение регулирования может привести к снижению продаж. При этом 30% из них выражают опасения по поводу увеличения издержек для бизнеса и, соответственно, возможного роста цен для потребителей.

Новые платежные решения обещают рост, но между желанием и покупкой часто стоит простое незнание. Исследование РОМИР показывает, насколько важна осведомленность покупателей: необходимо не только предложить клиентам удобные способы оплаты, но и объяснить, как ими воспользоваться. Информирование покупателей может значительно увеличить продажи и открыть новые возможности для бизнеса.

Ромир Платежные системы исследование МСП BNPL
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