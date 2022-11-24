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24.11.2022 в 14:23

Турагентство из Исландии показало в рекламе пародии на американских миллиардеров

В новом ролике креаторы сделали отсылку к заявлениям предпринимателей о космическом туризме и метавселенной

Турагентство из Исландии в новом креативе показало пародии на американских бизнесменов, продвигающих идею космического туризма (Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон). Креаторы показали заснеженные и каменистые пейзажи Исландии, которые можно увидеть без необходимости тратить миллионы долларов на 15-минутный полёт в космос.

«Посмотрите на эти лунные пейзажи, внеземные световые формы. Насладитесь свежей едой и воздухом», — перечисляет закадровый голос.

В одной из сцен герой рекламного ролика отдыхает в горячем источнике — рядом с ним по плечи в воде стоит одетый герой прошлого ролика. Это отсылка к пародии на презентацию Марка Цукерберга (владелец компании Meta, признанной экстремистской и террористической организацией в России), в которой он рассказывал о метавселенной и её возможностях.

В ролике креаторы рассказали о преимуществах путешествия в Исландию: спикер, выступивший двойником Цукерберга, представил Исландвселенную (Icelandverse), в которой есть яркие виды, мокрая вода и настоящий мох. Пародийность соблюдена и в логотипе — он представляет собой сине-фиолетовые очертания Исландии и вращается в ролике подобно логотипу Meta, показанном Цукербергом.

Мария Полищук
Джефф Безос Ричард Брэнсон Илон Маск исландия
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