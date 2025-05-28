Искусство видеть синий: «Авиасейлс» и Пушкинский музей запустили аудиопрогулку

К началу туристического сезона сервис для покупки авиабилетов «Авиасейлс» совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запустил аудиопрогулку по постоянной экспозиции музея. Отправной точкой проекта стал фирменный цвет Aviasales Cheap Blue, который вдохновил на создание аудиопрогулки об истории синего цвета. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авиасейлс».

В маршрут прогулки вошли 10 произведений из экспозиции музея, объединенных темой синего цвета: от Древнего Египта до XVIII века. Среди них — фрагмент потолка Египетского зала, печать староаккадского времени, портрет Людовика XVI и другие произведения искусства.

Текст аудиогида подготовили научные сотрудники Пушкинского музея совместно с редакцией «Авиасейлс». Прогулку, продолжительность которой составляет 40 минут, озвучивает Руслан Габидуллин, знакомый многим по проекту «Кубик в кубе».

Пресс-служба «Авиасейлс»: Наши пользователи отдыхают со знанием дела. Они читают медиа о путешествиях ПСЖР, планируют маршруты по путеводителям «Короче» и гуляют по городам с нашими интерактивными аудиогидами. В этот раз мы впервые предложили им формат музейной прогулки. Кто-то уже знаком с экспонатами Пушкинского, кто-то увидит их впервые, но каждый найдет в них что-то новое. Ведь на произведения искусства мы смотрим под необычным углом — через линзу нашего фирменного синего цвета Aviasales Cheap Blue.

Наталья Кортунова, искусствовед, старший научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина: Новый аудиомаршрут поведет наших посетителей от завораживающего зала Древнего Египта через залы искусства Древнего мира, Средневековья и Возрождения к живописи XVIII века, давая возможность по-новому взглянуть на замечательные произведения из коллекции Пушкинского.

Ранее «Авиасейлс» выпускал интерактивные маршруты по российским и зарубежным городам: от Москвы и Санкт-Петербурга до Токио и Бангкока.