Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Digital-агентство Реаспект
Grape
iConText Group

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.08.2024 в 10:45

Осень в мегаполисе: GJ представила третий эпизод рекламной кампании с Ириной Шейк

Он сопровождает запуск осенней коллекции бренда

2

Модный ретейлер Gloria Jeans представил третий эпизод «Новой истории известного бренда» с участием супермодели Ирины Шейк. Рекламная кампания стартовала 22 августа.

В этот раз сюжет разворачивается на улицах шумного мегаполиса. Новая осенняя кампания вдохновлена узнаваемым стилем супермодели.

«Лаконичные, современные и по-своему уникальные предметы одежды из линейки GJ Black призывают девушек чувствовать, ловить ритм, быть смелее и с драйвом проживать каждый момент на улицах большого города», — отметили в компании.

Три эпизода кампании — части одной большой истории, которые сопровождают запуск новых сезонов GJ в фэшн-индустрии SS'24 и FW'24: весну, лето и осень.

Третий эпизод кампании с запуском осенней коллекции продлится до 8 сентября 2024 года.

Осень в мегаполисе: GJ представила третий эпизод рекламной кампании с Ириной Шейк Осень в мегаполисе: GJ представила третий эпизод рекламной кампании с Ириной Шейк

Ирина Шейк, супермодель:

GJ продолжает смело идти по своему пути трансформации. Рада быть частью этой истории воплощения нового взгляда на моду и новой Gloria Jeans.

Осень в мегаполисе: GJ представила третий эпизод рекламной кампании с Ириной Шейк Осень в мегаполисе: GJ представила третий эпизод рекламной кампании с Ириной Шейк

Максим Басов, генеральный директор компании Gloria Jeans:

«Новая история известного бренда» с участием Ирины Шейк стала символом глобальной трансформации ретейлера, которая затронула все направления: от продукта и ассортимента до визуальных кодов.

Весенний эпизод имиджевой кампании «Новая история известного бренда», который анонсировал сотрудничество GJ c супермоделью, был в эфире с широким медиамиксом во всех крупных городах России с 10 до 31 апреля 2024 года. Летний эпизод был в эфире с 16 мая по 15 июня 2024-го.

Ирина Шейк Gloria Jeans новая коллекция
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.