Осень в мегаполисе: GJ представила третий эпизод рекламной кампании с Ириной Шейк

Модный ретейлер Gloria Jeans представил третий эпизод «Новой истории известного бренда» с участием супермодели Ирины Шейк. Рекламная кампания стартовала 22 августа.

В этот раз сюжет разворачивается на улицах шумного мегаполиса. Новая осенняя кампания вдохновлена узнаваемым стилем супермодели.

«Лаконичные, современные и по-своему уникальные предметы одежды из линейки GJ Black призывают девушек чувствовать, ловить ритм, быть смелее и с драйвом проживать каждый момент на улицах большого города», — отметили в компании.

Три эпизода кампании — части одной большой истории, которые сопровождают запуск новых сезонов GJ в фэшн-индустрии SS'24 и FW'24: весну, лето и осень.

Третий эпизод кампании с запуском осенней коллекции продлится до 8 сентября 2024 года.

Ирина Шейк, супермодель: GJ продолжает смело идти по своему пути трансформации. Рада быть частью этой истории воплощения нового взгляда на моду и новой Gloria Jeans.

Максим Басов, генеральный директор компании Gloria Jeans: «Новая история известного бренда» с участием Ирины Шейк стала символом глобальной трансформации ретейлера, которая затронула все направления: от продукта и ассортимента до визуальных кодов.

Весенний эпизод имиджевой кампании «Новая история известного бренда», который анонсировал сотрудничество GJ c супермоделью, был в эфире с широким медиамиксом во всех крупных городах России с 10 до 31 апреля 2024 года. Летний эпизод был в эфире с 16 мая по 15 июня 2024-го.