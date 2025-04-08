ИРИ выделит 2,7 млрд рублей на молодежные проекты

Институт развития интернета (ИРИ) назвал победителей конкурса на создание молодежного контента. 90 проектов получат поддержку, общая сумма которой составит 2,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ИРИ.
До очной защиты перед экспертами были допущены 134 проекта, отобраны 90. Из них 59 — проекты в блогосфере, 31 — мультиформатный контент.
Тематика проектов: новостная повестка, бизнес, наука, образование, культура, жизнь в регионах, выбор профессии, семейные ценности
Среди сериалов получат поддержку:
- комедия «Курицы VS коровы» о молодых предпринимателях-аграриях;
- комедия «Дидюшкино LIVE» о молодом чиновнике поселковой администрации, ведущем блог;
- документальный проект о рок-музыке и инди-исполнителях «Громко и честно».
В числе победивших документальных проектов:
- сериал о молодежных православных сообществах «Православные зумеры»;
- новый сезон проекта «Цифровая броня» о киберпреступлениях;
- авторский проект Марии Шаховой о гениях «НеНовости».
Среди выбранных проектов в жанре шоу:
- спортивно-образовательное тревел-шоу «Спортивная сессия» о системе занятий спортом в вузах;
- новый сезон проекта «Хайканутые» с блогерами, покоряющими горные тропы;
- реалити «Будни вожатого» о молодой семейной паре, создавшей научный лагерь для подростков.
В числе победителей по направлению «Мультиформатные проекты»:
- виртуальный парк развлечений «Роблоград»;
- просветительский цикл «Народы России: легенды»;
- проект «Военкоры».
Проекты должны быть реализованы до середины ноября этого года.