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18+
08.04.2025 в 17:50

ИРИ выделит 2,7 млрд рублей на молодежные проекты

Выбраны 90 победителей конкурса

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Институт развития интернета (ИРИ) назвал победителей конкурса на создание молодежного контента. 90 проектов получат поддержку, общая сумма которой составит 2,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ИРИ.

До очной защиты перед экспертами были допущены 134 проекта, отобраны 90. Из них 59 — проекты в блогосфере, 31 — мультиформатный контент.

Тематика проектов: новостная повестка, бизнес, наука, образование, культура, жизнь в регионах, выбор профессии, семейные ценности и т. д.

Среди сериалов получат поддержку:

  • комедия «Курицы VS коровы» о молодых предпринимателях-аграриях;
  • комедия «Дидюшкино LIVE» о молодом чиновнике поселковой администрации, ведущем блог;
  • документальный проект о рок-музыке и инди-исполнителях «Громко и честно».

В числе победивших документальных проектов:

  • сериал о молодежных православных сообществах «Православные зумеры»;
  • новый сезон проекта «Цифровая броня» о киберпреступлениях;
  • авторский проект Марии Шаховой о гениях «НеНовости».

Среди выбранных проектов в жанре шоу:

  • спортивно-образовательное тревел-шоу «Спортивная сессия» о системе занятий спортом в вузах;
  • новый сезон проекта «Хайканутые» с блогерами, покоряющими горные тропы;
  • реалити «Будни вожатого» о молодой семейной паре, создавшей научный лагерь для подростков.

В числе победителей по направлению «Мультиформатные проекты»:

  • виртуальный парк развлечений «Роблоград»;
  • просветительский цикл «Народы России: легенды»;
  • проект «Военкоры».

Проекты должны быть реализованы до середины ноября этого года.

Проекты господдержка институт развития интернета
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