ИРИ допустил рекламные агентства к конкурсам на размещение соцрекламы в рунете

В конкурсе на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете объёмом 300 млн показов баннеров теперь смогут участвовать «любые юрлица, включая рекламные агентства». До этого организатор — Институт развития интернета (ИРИ) — принимал заявки только от некоммерческих организаций (НКО), а объём кампании не превышал 65 млн показов. Об этом сообщает Adpass со ссылкой на заместителя гендиректора ИРИ по социальной рекламе Андрея Воронкова.

С 2021 года на социальную рекламу российские интернет-площадки обязаны бесплатно выделять 5% трафика. По словам Воронкова, в конце декабря ИРИ объявил конкурс на размещение федеральной соцрекламы в рунете. Сбор заявок продлится до конца февраля. Победители будут размещаться в течение года.

Конкурс помогла подготовить Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Там отметили изданию, что привлекли к разработке стратегических брифов представителей ведущих коммуникационных групп. Кроме агентств, в этой работе приняли участие ведущие исследователи по социальным тематикам и представители НКО.

Победители конкурса смогут использовать в одной кампании от 300 млн показов баннеров и текстово-графических блоков на срок три и более месяцев. Размещение пройдёт на крупных российских онлайн-площадках, в том числе «Яндексе», VK, Ozon, Wildberries. Всего около 190 ресурсов. Как рассказал Воронков, в предыдущие годы ИРИ подписывал договоры на размещение соцрекламы в среднем по каждому шестому из поданных на конкурс проектов.

В 2021 году правительство наделило ИРИ полномочиями оператора социальной рекламы в интернете сроком на пять лет. Ранее институт принимал заявки на размещение соцрекламы исключительно от НКО. Победители конкурса получали бесплатное размещение баннеров и текстово-графических блоков объёмом 55−65 млн показов в течение месяца на ведущих интернет-сайтах рунета.

Как пишет Adpass, за это время ИРИ реализовал свыше 420 соцрекламных кампаний с общим объёмом размещения 44 млрд показов.

Эксперты Adpass подсчитали, рыночная стоимость разыгрываемого сейчас размещения выросла в несколько раз — с 5,5−9 млн до 30−45 млн руб. В ИРИ подчеркнули, что не принимают на конкурс коммерческую рекламу. При этом не рассматривается даже имиджевая реклама благотворительных фондов и кампаний по сбору денег. Но ИРИ не возражает, если после соцкампании победитель запустит коммерческое размещение.