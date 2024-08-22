«Альфа-банк» запустил ипотеку с возможностью снижения ставки следом за ключевой

«Альфа-банк» запустил новую опцию для клиентов-физлиц, согласно которой ставка по ипотечному кредиту гарантированно будет снижена вслед за ключевой ставкой Центрального банка (ЦБ) России. Опция доступна при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Клиенты смогут включить пункт о снижении ставки в договор и воспользоваться опцией один раз на любом сроке кредита, отправив запрос в банк.

Если ключевая ставка ЦБ снизится до 12% или ниже, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту «Рефинансирование», которая была при ключевой ставке 12%.

Отмечается, что снижение ставки происходит после очередного снижения ключевой ставки Центробанка, а сама услуга для клиентов будет бесплатной.

В банке считают, что такая опция может поддержать рынок ипотечных кредитов в условиях высоких ставок. Однако эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что подобные схемы могут быть направлены на максимизацию прибыли банков и требуют тщательного изучения заемщиком своих возможностей.

В июле совет директоров Банка России впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку. Она выросла на 200 базисных пунктов — с 16% до 18% годовых. Опрошенные Sostav эксперты сошлись во мнении, что очередное повышение ключевой ставки не за горами, а рекламная активность в секторах недвижимости и авто переживет «некоторое охлаждение», но в целом существенного влияния на индустрию рост ставки не окажет.