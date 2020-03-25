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25.03.2020 в 12:05

Инвесторы по ошибке вложились не в тот Zoom. Снова

Китайская компания второй раз оказывается в центре внимания вкладчиков «конкурента»

В марте инвесторы по ошибке подняли стоимость акций пекинской компании Zoom Technologies на 557%, перепутав ее с сервисом видеосвязи Zoom Video Communications. Повышение стоимости произошло в период со 2 по 20 марта, самая большая цена за одну акцию составила $20,9, пишет vc.

Сервис видеоконференций Zoom вызвал пристальное внимание инвесторов из-за массового перехода на удаленную работу из-за распространения коронавируса во всем мире. 23 марта компания подорожала на $14 млрд до $43,3 млрд. Стоимость одной акции поднялась на 20% до $157.

Китайский производитель коммуникационного оборудования Zoom Technologies использует тикер Zoom, а Zoom Video Communications — ZM. Год назад, после выхода первой компании на биржу, пользователи также перепутали ее с более именитым тезкой и подняли цену акций Zoom Technologies на 47 000%.

Известно, что пекинская компания не проводит никаких значительных операций, а в ее штате работает всего 10 человек.

Zoom
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