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18+
24.03.2022 в 17:06

Агентство Intention запустило новый медиафасад на торговом центре Avenue Southwest

Его площадь — почти 1 тыс. квадратных метров

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Конструкция введена в эксплуатацию 15 марта. Она состоит из трёх экранов, каждый из которых размером 26,5 на 12 м. Представители Intention отмечают, что высокое качество изображения, инновационные инженерно-технические решения, размер рекламной поверхности и локация ставят медиафасад в топ-10 широкоформатных цифровых экранов столицы.

Площадь медиафасада: 954 м²
Размер одного экрана: 26,5×12 м
Адрес: Пр. Вернадского, 86
Время работы: 06:00 — 24:00
GRP: 3,43

Mедиафасад выходит на проспект Вернадского — крупнейшую городскую автомагистраль с интенсивным автомобильным трафиком. Поблизости расположен транспортно-пересадочный узел, обслуживающий несколько крупных районов столицы внутри и за МКАД, а также пригородные направления Подмосковья. В 10 метрах от Avenue Southwest находится станция метро Юго-Западная, пассажиропоток которой составляет более 250 тыс. человек в сутки. Трафик торгово-развлекательного центра превышает 7 млн посетителей в год.

До конца года агентство Intention планирует запуск ещё трёх цифровых широкоформатных объектов.

На правах рекламы
Intention
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