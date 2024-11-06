На сайтах Рунета появился интегрированный плеер RUTUBE

Плеер RUTUBE уже установлен на многих сайтах: от новостных до лайфстайл порталов. Новая функция позволила ресурсам хранить видео на серверах видеохостинга и не тратить средства на собственные хранилища, рассказали Sostav в пресс-службе компании.

Интегрированный плеер также обладает дополнительными инструментами: если у сайта нет собственного контента, RUTUBE автоматически подбирает релевантные теме ресурса видео.

Встроить плеер могут любые сайты: сначала нужно выбрать интересующее видео, скопировать его код через раздел «Поделиться», а после добавить данные в код страницы, на которую хотите поставить сам проигрыватель. Добавляя плеер на свою страницу, ресурс в дальнейшем сможет получать часть средств со встроенной в проигрыватель рекламы.