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06.11.2024 в 15:50

На сайтах Рунета появился интегрированный плеер RUTUBE

Встроить его могут сайты разной тематики и масштаба

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Плеер RUTUBE уже установлен на многих сайтах: от новостных до лайфстайл порталов. Новая функция позволила ресурсам хранить видео на серверах видеохостинга и не тратить средства на собственные хранилища, рассказали Sostav в пресс-службе компании.

Интегрированный плеер также обладает дополнительными инструментами: если у сайта нет собственного контента, RUTUBE автоматически подбирает релевантные теме ресурса видео.

Встроить плеер могут любые сайты: сначала нужно выбрать интересующее видео, скопировать его код через раздел «Поделиться», а после добавить данные в код страницы, на которую хотите поставить сам проигрыватель. Добавляя плеер на свою страницу, ресурс в дальнейшем сможет получать часть средств со встроенной в проигрыватель рекламы.

Алексей Каштанов, глава рекламного бизнеса RUTUBE:

Мы ценим партнерские отношения с ресурсами и готовы предоставлять им доступ к необходимому контенту, а также помогать зарабатывать на нем. Интегрированный плеер — не просто возможность снять с себя задачу по хранению видео, но и способ монетизировать стриминг контента при помощи встроенной рекламы. Плеер подходит для ресурса любого масштаба и тематики, а установить его можно самостоятельно.

Rutube
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