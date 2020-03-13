Instinct запустил кампанию для «Почта Банка». Ее герои теперь не поедут в «никуда»

Собираетесь отложить ремонт и забыть о покупке новой вещи? «А кредит «Почта Банка» для кого!?» — восклицает Сергей Гармаш в серии роликов «Почта Банка» от Instinct .
Новая рекламная кампания посвящена кредиту с очень низкой ставкой. Директор по маркетингу и общественным связям «Почта Банка» Евгения Ленская подчеркнула, что люди остерегаются кредитов, а задача кампании — донести до каждого, что кредит не ляжет тяжким грузом на плечи, а наоборот — поможет исполнить мечту.
Евгения Бабиор, старший копирайтер агентства Instinct :
Очень хочется, чтобы наши люди поменьше себе отказывали в простых человеческих радостях и смелее реализовывали свои мечты. А «Почта Банк» их всегда поддержит.
Состав творческой группы:
ПАО «Почта Банк» (клиент)
Евгения Ленская — вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям
Юлия Волчёнок — руководитель креативного центра
Instinct (агентство)
Даниил Островский — креативный директор
Евгения Бабиор — старший копирайтер
Татьяна Васильева — старший арт-директор
Сергей Владимиров — директор по стратегическому планированию
Пётр Стерлигов — директор отдела по работе с клиентами
Юлия Казаковцева — руководитель группы по работе с клиентами
Татьяна Дмитриева — продюсер
CG Company (продакшн)
Ярослав Чеважевский — режиссер
Максим Сенатор — продюсер