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20.01.2022 в 06:50

Instagram тестирует платную подписку в США

Соцсеть открыла авторам возможности для монетизации контента

В Instagram появится возможность платной подписки. Сейчас функция уже тестируется в США, сообщил глава соцсети Адам Моссери в Twitter.

Он отметил, что в компании стремятся к тому, чтобы Instagram стал местом, где авторы могут зарабатывать на жизнь тем, что им нравится. Новая функция позволит авторам монетизировать свой контент.

Покупатели платной подписки получат эксклюзивные эфиры и Stories от блогеров, которые соцсеть отметит специальным значком. Например, блогеры смогут разделять аудиторию и проводить прямые эфиры, размещать посты и видеоролики только для тех, кто оформил на них платную подписку. Автор контента смогут узнавать подписчиков, которые платят за его контент, по специальному значку.

По словам Моссери, в ближайшее время функций смогут пользоваться жители других стран.

Ранее сообщалось, что количество активных пользователей Instagram достигло 2 млрд человек за месяц. Для сравнения, месячная аудитория TikTok достигла 1 млрд пользователей в сентябре 2021 года.

Instagram
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