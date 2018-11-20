Instagram начал борьбу с накрутками

Instagram начинает борьбу с искусственно поставленными лайками, комментариями и накрутками пользователей. Для этого соцсеть собирается принять ряд мер, выявляющих и блокирующих применение специальных сторонних приложений, сообщается в блоге компании.

«Мы заметили, что в последнее время всё больше подписчиков используют специальные приложения для искусственного наращивания аудитории и активности аккаунтов», — рассказали в Instagram. В компании разработали инструменты, позволяющие вычислять такие аккаунты и принимать эффективные меры, то есть удалять поставленные с их помощью лайки, подписки и комментарии.

Пользователи, чьи аккаунты соцсеть заподозрит в накрутке лайков, получат уведомление. Им также предложат сменить пароль, поскольку сторонние приложения для накрутки уже завладели логином и паролем владельца аккаунта. В соцсети заверили, что иногда пользователи раскрывают свои пароли неосознанно и не понимают, с какой целью сторонние приложения используют их учетные записи.

Отметим, что по разным данным, к накруткам прибегают до 80% блогеров в Instagram, а до 30% аккаунтов могут иметь приукрашенную статистику. Охват аудитории и её вовлечение играют важную роль в медийных кампаниях. Зачастую из-за неспособности проанализировать аудиторию бренды предлагают сотрудничество накрученным блогерам, при этом не получая желаемого эффекта.