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Instagram тестирует переходы в магазин и список желаний

16.11.2018 в 15:30

В профиле пользователя появится специальная папка «Шопинг»

В преддверии сезона праздничных распродаж соцсеть тестирует различные инструменты для шопинга в своей соцсети: переходы в магазины любимых брендов, метки в видеопубликациях, а также возможность добавления понравившихся товаров в закладки.

Если пользователь увидит понравившуюся вещь, он может просто сохранить его в свою коллекцию покупок, чтобы вернуться к нему позже. Доступ к коллекции понравившихся вещей будет осуществляться из личного профиля. «Это простой способ сохранить свой список желаний в актуальном состоянии и хранить творческие идеи подарков для праздников», — сообщили в соцсети.

Кроме того, в соцсети представили редизайн вкладки «магазин» в бизнес-профилях. Теперь пользователи смогут быстрее просматривать все продукты, представленные брендами. В магазине выбранного бренда откроется список товаров. Вся информация о продукте будет находиться рядом с его изображением.

В видео от брендов также появятся торговые метки. Пользователи смогут нажимать на специальную кнопку в левом нижнем углу публикации, чтобы просматривать представленные в ролике товары и при желании покупать их.

Напомним, Instagram начала тестировать функцию покупок в приложении в 2016 году, а в марте 2017 года полностью запустила инструмент. Компании могут помечать на постах отдельные продукты, позволяя аудитории делать покупки непосредственно рядом с фотографией. По собственным данным, в Instagram зарегистрировано более 25 млн компаний.

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