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01.09.2021 в 14:30

Российские независимые СМИ предложили Путину поправки к закону об «иноагентах»

Авторы обращения потребовали аннулировать действующий список СМИ-иноагентов из-за «непрозрачной» процедуры внесения

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Редакции российских независимых медиа обратились к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть закон об «иноагентах» — список из 12 поправок был направлен президенту, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Полный текст поправок был опубликован на сайте телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом).

Обращение об аннулировании списка «иноагентов» подписали главные редакторы более 20 изданий, включая представителей «Эха Москвы» и «Новой газеты». Среди требований издателей российских СМИ — пункт о внесении медиа в список «иноагентов» только по решению суда с предварительным информированием о процедуре, а также положение об установке минимальной доли иностранного финансирования в 30%.

Список 12 поправок к закону об «иноагентах»:

  • Внесение СМИ в список «иноагентов» возможно только по решению суда. Медиа должно быть заранее предупреждено о начале процедуры;
  • Понятия «политическая деятельность» и «лоббизм» должны быть определенны на законодательном уровне;
  • Минюст обязан доказывать во время судебного разбирательства наличие иностранного интереса в деятельности обвиняемого СМИ;
  • 30% - минимальная доля иностранного финансирования медиа;
  • Отчетность для СМИ-«иноагентов» должна быть упрощена, а требование предоставить коммерческие сведения издания под предлогом внесения его в список «иноагентов» — пресекаться;
  • Установить условия и порядок выхода СМИ из списка иностранных агентов, а также отменить бессрочный статус «иноагента»;
  • Действия закона о финансировании не должны распространяться на рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов;
  • Конструкция «может быть» должна быть исключена из закона по причине произвольного применения прав в ходе разбирательств;
  • Журналисты, работающие в СМИ-«иноагентах», не должны считаться «иноагентами"-физлицами (это нарушает принцип запрета на «двойное наказание»). Кроме того, их публикации в соцсетях не дожны быть маркированы в соцсетях;
  • Снять с других медиа ответственность за распространение материалов СМИ-«иноагентов».

По словам авторов обращения, принятие этих поправок к закону обеспечит прозрачность процедуры внесения СМИ в списки «иноагентов».

Ранее российские независимые СМИ обратились к власти с требованием прекратить давление на деятельность журналистов. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков посоветовал инициаторам обсудить проблему «внутри цеха» перед официальным обращением на законодательном уровне.

иноагенты
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